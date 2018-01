Stiri pe aceeasi tema

- Ozana Barabancea a vorbit deschis despre problemele pe care le-a intampinat dupa ce a slabit 40 de kilograme. Artista si-a facut operatie de micsorare a stomacului anul trecut si s-a transformat spectaculos.

- „M-am intors din vacanța cu 52 de kilograme. Mult! Și atunci am cautat sa slabesc. Nu vreau sa ma judece lumea și cred ca mama se va supara, dar o spun. Am luat pastile de slabit. Am slabit șapte kilograme in timp foarte scurt, dar mi-am dat organismul peste cap! Citeste si Simona Gherghe…

- Vrei sa slabesti repede si sanatos? Trebuie sa incerci aceasta dieta care are la baza un singur cateva principii simple si usor de urmat.Te va ajuta sa pierzi 20 de kilograme in trei luni si daca respectii principiile de baza nu vei pune niciun gram la loc.

- Corina Chiriac și-a dorit foarte mult sa scape de surplusul de greutate și a ținut o dieta stricta cu ajutorul careia a slabit 35 de kilograme. Corina Chiriac, a carei mare dragoste a fost un interpret de muzica ușoara din strainatate , a avut și ea probleme cu kilogramele in plus. A ținut o dieta și…

- La mai bine de sapte luni dupa ce si-a facut operatia de micsorare a stomacului, Ozana Barabancea are cu 40 de kilograme mai putin. Jurata de la "Te cunosc de undeva!" e de nerecunoscut si, spune ea, nu are de gand sa se opreasca aici. In plus, in cadrul unui interviu oferit recent, artista a dezvaluit…

- Ozana Barabancea a uimit pe toata lumea cu felul in care a slabit. despre viața sa de acum a comentat vedeta la o emisiune de televiziune. Anul trecut, artista lirica Ozana Barabancea a decis sa-și faca o operație de micșorare a stomacului pentru a ajunge la silueta dorita. Acum, Ozana Barabancea a…

- Fiul adoptiv lui Alex Velea a slabit 30 de kilograme in trei luni. Baiatul a vorbit intr-un interviu pentru Antena Stars despre schimbarea din viata sa si spune ca cel care l-a motivat sa se apuce de slabit este chiar Alex Velea.

- Celebra prezentatoare Oprah Winfrey a slabit miraculos. In varsta de 63 de ani, ea a reusit sa scape de 41 de kilograme, in doar 11 luni. Aceasta a marturisit ca a inceput sa aiba trei mese pe zi si doua gustari, iar o zi din meniul de dieta de care tine cont arata astfel: Micul ...

- Unul dintre cei mai indragiți chefi din Romania, Chef Catalin Scarlatescu, jurat al emisiunii ”Chefi la cuțite” de la Antena 1, a reușit sa slabeasca 30 de kilograme si este mai slab decat Florin Dumitrescu. In urma cu 3 luni, chef Scarlatescu cantarea 123 de kilograme. Dupa o luna de zile de la inceperea…

- Când mai savurezi un burger, dar ai pretenția sa slabești, gândește-te ca un cuplu din America s-a ambiționat atât de tare, încât fiecare a slabit câte 170 de kilograme! Afla povestea lor!

- Ajunsese sa cantareasca nu mai putin de 131 de kilograme, la o inaltime de 1,75 metri! Rachel Williams s-a ingrasat dupa ce a nascut. Femeia incerca sa se imparta intre familie si jobul solicitant, astfel ca mesele principale erau tarziu, dupa miezul noptii.A

- Numele ei este Kari Iunuale și vine din Statele Unite. Și-a propus sa slabeasca de la 136 de kilograme la 70 și a reușit sa o faca urmind 5 pași pe care chiar ea și i-a impus. A redus porțiile de mincare și a inceput sa faca exerciții fizice la ea acasa. Dupa ce a vazut ca incepe sa slabeasca, și-a…

- Francisco Nunez Oliviera pare ca a descoperit secretul longebitatii. Spaniolul a ajuns la 113 ani, iar recordul sau a fost omologat de Cartea Recordurilor. De curand, acesta a acordat un interviu cotidianului The Local in care a vorbit despre viata lui.

- Ozana Barabancea se mandrește de fiecare data cand are ocazia cu noua silueta, dupa ce a slabit intr-un singur an peste 40 de Kilograme. Vedeta Antena 1 se fotografiaza aproape zilnic și le arata fanilor progresul de care are parte.

- Chef Catalin Scarlatescu este unul dintre indragitii jurati ai emisiunii “Chefi la cuțite”, difuzata la Antena 1. Acesta a slabit 50 de kilograme, dupa ce a descoperit ca are probleme de sanatate. Iar, de Sarbatori are in plan sa-si pastreze intacta silueta. Care e secretul lui?

- Ozana Barabancea este o femeie extrem de ambitioasa, iar dorinta sa pentru slabit continua. Chiar daca pana acum a reusit sa scape de 40 de kilograme, vedeta nu se opreste aici si vrea sa ajunga la o silueta de top model.

- Oana Lis este de parere ca aceasta cruce a atras energii negative, iar din acest motiv starea de sanatate a lui Viorel Lis s-a degradat. "Viorel nu intelege ca de la cruce este o energie negativa la noi in casa. E normal ca am fost speriata cand a fost internat. Ma ingrijoreaza ca a slabit…

- Un tanar a reușit sa dovedeasca tuturor ca voința este cel mai important lucru atunci cand vrei sa iți schimbi viața. Iar transformarea prin care a trecut a facut senzație in toata lumea.

- Cura de slabire, inventata de un medic italian, i-a fost recomandata cantareței de catre o prietena. „Alerg dupa copil, fac sport si tin o dieta interesanta, care se numeste Nalep si pe care mi-a recomandat-o prietena mea, Lilia Caraush, dupa ce a slabit 14 kg in doua luni. Eu am reusit sa dau jos…

- Din perspectiva gimnastelor, a slabi are o semnificație mult mai importanta decat in cazul unei femei obișnuite, care trebuie sa dea jos cateva kilograme pentru a arata bine in rochia preferata la o petrecere. Daca nu au greutatea potrivita, gimnastele pur și simplu nu mai pot lua parte la competițiile…

- Un studiu publicat in "Journal of Science and Medicine in Sport" a analizat zece femei care au facut sport recreational, toate cu o greutate corporala normala. Femeile au primit o masa bogata in proteine (45% proteine), o masa saraca in proteine (15%) si nu au primit niciun fel de mancare inainte…

- Rebecca Grafton s-a confruntat cu mari fluctuatii de greutate, care i-au marcat existenta. Tanara a povestit ca a trecut prin tranformari fizice atat de mari, incat a avut momente in care nu s-a mai recunoscut in poze.

- Familia Deans era o familie obisnuita din SUA, pana cand au reusit sa depaseasca o problema grea de tot. Adica „grea“ la propriu, pentru ca oamenii au reusit sa slabeasca, impreuna, aproape 600 de kilograme.

- Oana Radu a reușit, ca prin minune, sa scape de 60 de kilograme și sa iși schimbe radical stilul de viața. Toți fanii s-au bucurat pentru ea insa nimeni nu a știut care sunt problemele din spatele intregului proces de slabire. Oana Radu și-a facut curaj și a hotarat sa vorbeasca despre greutațile prin…

- Angela Rusu a slabit 17 kilograme dupa ce a aflat ca are probleme de sanatate. Artista a primit o dieta personalizata, dupa ce i s-au facut mai multe analize in Germania. Aceasta a povestit totul in cadrul emisiunii de la Kanal D. Interpreta a recunoscut ca a avea probleme cu coloana din cauza greutații,…

- Angela Rusu s-a pus pe slabit! Dupa ce a aflat ca medicii nu ii vor micsora stomacul deoarece nu este foarte grasa, cantareata de muzica populara a decis sa mearga la nutritionist si de atunci urmeaza un regim strict.

- In urma cu cinci ani, Emily Puglielli și soțul ei au participat la o nunta la care cuplul casatorit a plasat camere de vederi pe mese pentru ca oaspeții sa poata face fotografii in timpul petrecerii. Cand a vazut pozele, femeia in varsta de 38 de ani a fost șocata sa descopere ca era cea mai grasa invitata…

- Monica Anghel s-a operat recent la coloana, dar vedeta se simte din ce in ce mai bine. Aceasta face recuperare medicala si sport intr-un mod organizat astfel incat sa nu aiba probleme si sa reuseasca sa si revina in totalitate.

- Un medic din Romania a reușit sa scape de foarte multe kilograme in decurs de opt luni. Medicul Florin Balanica s-a luptat mult timp cu kilogramele in plus, ajungand la greutatea de 200 de kilograme. Pana la urma, acesta a gasit dieta potrivita pentru el și a reușit sa dea jos nu mai puțin de 100 de…

- Ozana Barabancea, in colanți de latex dupa ce a slabit 40 de kilograme. Artista s-a pozat și a facut imaginea publica pe contul de socializare, spre surprinderea fanilor carora nu le-a venit sa creada cum arata vedeta acum. Ozana Barabancea continua sa surprinda. Daca zilele trecute a purat pentru prima…

- Dieta cu oua si mere. Despre mere se spune ca protejeaza impotriva sindromului metabolic, persoanele care consuma mere in fiecare zi, au un risc mai scazut de a suferi, de-a lungul vietii, de sindromul metabolic, care poate cauza diabet si boli grave de inima, scrie cancan.ro. Pe de alta parte,…

- Amber Rachdi a fost una dintre tinerele care s-a confruntat cu obezitatea inca de la o varsta foarte frageda. Si-a stabilit cateva principii si obiective si, de la 300 de kilograme, a reusit sa dea jos 180, conform shareably.net.

- Magda Ciumac a facut ceea ce multe alte femei nu reusesc si anume sa dea jos, fara operatie, 25 de kilograme. Fosta sotie a lui Tolea Ciumac a aparut pentru prima data intr-un platou TV dupa ce s-a ”izolat” la Timisoara!

- Chiar daca Adela Popescu a devenit mama in toata regula in urma cu un an, aceasta are un corp de invidiat! In ciuda faptului ca sarcina i-a oferit cateva kilograme in plus, prezentatoarea TV a fost foarte sarguincioasa si a reusit sa scape de aproape 20 de kilograme.

- Adela Popescu a devenit mamica in urma cu un an, iar kilogramele in plus acumulate in timpul sarcinii i-au cam dat batai de cap, insa a reusit sa ajunga la silueta de dinainte. Vedeta a facut tot posibilul sa scape de kilogramele in plus pe care le-a acumulat in timpul sarcinii.

- Ozana Barabancea slabește pe zi ce trece și acest lucru este din ce in ce mai vizibil pe silueta ei. Ozana Barabancea, care și-a micșorat stomacul in urma cu cateva luni , este cunoscuta publicului din țara noastra ca artista lirica și ca jurat la emisiunea „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. Dupa…

- Dieta de toamna: detoxifiere si kilograme in minus Dieta de toamna: detoxifiere si kilograme in minus . Toamna este momentul potrivit pentru a-ți regla obiceiurile alimentare, avand o gama variata de fructe si legume de sezon din care poți alege. Dieta de toamna: detoxifiere si kilograme în…

- Andrew Flinders Taylor, un barbat in varsta de 36 de ani din Melbourne, Australia a reușit sa slabeasca 50 de kilograme, dupa ce a consumat timp de un an doar cartofi. Deși majoritatea doctorilor și nutriționiștilor nu recomanda acest regim restrictiv, Andrew Flinders Taylor a decis sa nu țina cont…

- Adela Popescu a reușit sa scape destul de repede de kilogramele acumulate in timpul sarcinii. Adela Popescu, care este mamica unui baiețel , este una dintre cele mai cunoscute actrițe, cantarețe și prezentatoare de televiziune de la noi. Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din…

- A dat jos 14 kilograme in cel mai usor mod, fara a urma vreo dieta! Mirabela Dauer a vorbit pentru Antena Stars despre amestecul simplu, pe care oricine il are in casa, cu ajutorul caruia a slabit spectaculos

- "Aveam 90 kg, acuma am pe cantar 68. M-am imbracat intr-o rochie si sotul mi-a reprosat urat. Si atunci mi-am dat seama ca omul de langa mine nu ma mai iubeste deloc si n-are rost sa mai stau. Am slabit, am divortat", a povestit Lidia Fecioru. A tinut regim disociat, si a inlaturat din meniul…

- Cel mai apreciat bio-energo terapeut si parapsiholog, Lidia Fecioru, a suferit o trauma in momentul in care fostul sot i-a reprosat intr-un mod urat ca s-a ingrasat. A divortat si a slabit 30 de kilograme in doar sapte luni printr-un regim drastic. Lidia Fecioru spune ca secretul e in creierul nostru.

- Pentru 3 kilograme in minus, ai 3 reguli de dieta in plus! 1. Reduce aportul de calorii consumate la 1400Exista mai multe reguli de urmat atunci cand vrei sa slabesti. Dar, intotdeauna, vei da nas in nas cu regula de aur: nu mai manca asa de mult!! Stim ca-ti place, stim ca ti-e pofta,…

- Carmen Șerban a reușit sa piarda 6 kilograme intr-un timp record, fara a ține, insa, dieta. Interpreta de muzica de petrecere și-a schimbat stilul alimentar și efectele nu au intarziat sa apara. Carmen Șerban a povestit care sunt alimentele la care a renunțat definitiv și care este micul secret la care…

- Monica Anghel demonstreaza ca este o femeie curajoasa, nonconformista și total lipsita de inhibiții. Artista a decis ca este momentul pentru o noua schimbare radicala de look, insa, de data aceasta, a ales o culoare extravaganta, cu care a reușit sa surprinda pe toata lumea. Monica Anghel și-a vopsit…

- Calin Scarlatescu a anuntat ca nu se va opri aici. "Am reușit sa slabesc 48 de kilograme și vreau sa mai cobor, sa ajung undeva pe la 82 de kilograme. Organismul o lua razna cand aveam aproape 140 de kilograme, acum este foarte bine. Sport nu fac, dar urmeaza din ianuarie sa ma apuc și de…

- Actrita Paula Chirila a reusit performanta de a da jos 10 kilograme, in doua luni, dar regimul este unul destul de sever. Prezenta la un eveniment monden, blonda i-a uimit cu toti cu noua ei silueta.