A plecat și Dena! Dena a avut astazi, de urgența, o intalnire cu medicii din spital, pe care i-a anunțat de decizia sa, iar in cursul acestei dupa amiezi primarul Felix Borcean urmeaza sa anunțe un alt manager interimar. In spațiul public, dar și in spital, Octavian Dena era tot mai contestat, din cauza unor masuri considerate nepopulare printre cadrele medicale. Dena este cel de-al patrulea manager pe care spitalul l-a avut in timpul mandatului primarului Felix Borcean, dupa Claudiu Hirțea, Ionuț Mihailica și Mihaela Popovici. Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș se afla intr-o situație financiara… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

