A murit o actrița cunoscuta, la doar 52 de ani. Șoc in lumea filmului O actrița cunoscuta a murit pe neașteptate la varsta de doar 52 de ani, informeaza presa internaționala. Stephanie Niznik, cunoscuta pentru rolurile ei din serialele Star Trek: Insurrection, Everwod sau Anatomia lui Grey, a murit la varsta de 52 de ani, in Encino, California, potrivit Variety . Informația a fost facuta publica abia acum, deși Stephanie Niznik a decedat inca din 23 iunie, deci cu aproape trei saptamani in urma. Nu se știe la acest moment cauza decesului, dar familia spune ca actrița a murit „pe neașteptate”. Stephanie…