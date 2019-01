Stiri pe aceeasi tema

- O vulnerabilitate in celulele rezervor ale virusului imunodeficientei umane (HIV), care provoaca SIDA, a fost descoperita de o echipa de specialisti a Institutului Pasteur din Paris, Franta, potrivit unui studiu publicat in revista Cell Metabolism, informeaza Le Figaro.

- BREAKING NEWS | A murit Mircea Petescu, unul dintre primii impresari ai anilor ’90, omul care i-a dus pe Hagi la Real Madrid si Gica Popescu la PSV Eindhoven. Fostul capitan de la UTA suferea de Alzheimer

- Nicolas Chauvin, in varsta de 19 ani, a murit, miercuri, dupa ce a suferit o fractura a celei de-a doua vertebre cervicale, in urma unui placaj dur, la un meci de tineret. Accidentul s-a produs la Bordeaux, in...

- Fostul mare fotbalist și actul antrenor Ioan Andone a trait una dintre cele mai mari drame atunci cand mama sa a incetat din viața. Ioan Andone și-a pierdut mama pe vremea cand avea doar 24 de ani. Aceasta a facut pancreatita și a incetat din viața la o luna dupa ce fiul sau s-a intors acasa de la…

- Germania si Franta ar putea juca rolul de mediatori intre Ucraina si Rusia pentru a evita ca tensiunile dintre cele doua tari sa degenereze intr-o 'criza grava', a declarat luni, la Madrid, ministrul german...

- O fata de 17 ani a murit in timp ce se afla in duș. Mama ei a fost cea care a gasit-o cazuta in baia din locuința lor din Outreau, Franța. Potrivit The Sun, medicii sunt de parere ca fata a...

- China a anuntat luni lansarea reusita a unui satelit construit pentru prima data in colaborare cu Franta, un dispozitiv care va permite observarea oceanelor si prognoze mai bune pentru furtuni si cicloane, relateaza AFP. O racheta Longue Marche-2C a decolat la ora locala 08.43 (00.43 GMT) de la baza…