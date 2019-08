Stiri pe aceeasi tema

- Radu Herjeu, membru in Consiliul Național al Audiovizualului, a reacționat extrem de dur in cazul minorei care a ținut zeci de polițiști in alerta timp de mai bine de șase ore, spunand ca este rapita. „O cretina de 16 ani” și „o imbecila” au fost calificativele folosite de Herjeu, care cere ca familia…

- Izabela Bira, una dintre bunele prietene ale Luizei Melencu trece prin clipe de coșmar! Adolescenta de numai 15 ani este amenințata cu bataia și cu moartea de catre fostul ei iubit, un tanar de 22 de ani din comuna Dioști. Acum, tanarul a fost reținut de polițiști. Tanarul care a amenințat-o cu moartea…

- Un barbat a murit dupa ce o amiba care mananca creierul i-a intrat in nas in timp ce inota intr-un parc acvatic. Specialiștii in sanatate din California de Nord au confirmat ca Eddie Gray a murit...

- Cand te gandești la tancuri, te gandești la vehicule militare mari si puternice, dotate cu tunuri și alte arme si care matura totul in cale. Nimanui nu-i trece prin gand sa asocieze tancul cun un vehicul de lux.

- O tanara romanca din Italia a mers sa lucreze ca menajera in casa unui barbat roman in varsta de 38 de ani. Cand a ajuns la aceta totul s-a transformat intr-un coșmar. Barbatul a mințit femeia ca ar...

- Un barbat de 78 de ani a recunoscut ca și-a ucis nepotul de șase ani. Albert Grannon a pledat vinovat pentru uciderea micuțului Stanley Metcalf. Barbatul l-a impușcat fara sa vrea. Stanley a...