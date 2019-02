A început războiul. Pakistanul a bombardat poziţii din Kashmirul indian Pakistanul a confirmat miercuri ca a efectuat raiduri aeriene in Casmirul Indian si a doborat doua avioane militare indiene in spatiul aerian pakistanez, scrie Reuters. 'Astazi, Fortele aeriene pakistaneze au intreprins lovituri dincolo de Linia de Control venind din interiorul spatiului aerian pakistanez', a comunicat Ministerul de Externe de la Islamabad. Potrivit armatei pakistaneze, avioane indiene au patruns, in replica, in spatiul aerian pakistanez si doua au fost doborate, un pilot fiind capturat. 'Armata aerului a doborat doua avioane indiene in spatiul aerian pakistanez',… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

