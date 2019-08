A ieșit la plimbare cu un Ferrari cu o femeie dezbrăcată pe capotă O femeie a fost plimbata goala pușca pe capota unui bolid Ferrari, in Ibiza. Filmarea a fost facuta duminica, in La Marina. Șoferul unui Ferrari a fost filmat in timp ce a ieșit dintr-o parcare, iar pe mașina sa se afla o tanara complet dezbracata care se mișca pe ritmurile muzicii care se auzea in zona. In mașina , in afara șoferului, se mai afla un barbat, potrivit lavanguardia.com. Pentru ca a transportat o persoana in afara locuilor pe care le are mașina, șoferul risca o amenda de 500 de euro și o penalizare de șase puncte. Atenție, imagini interzise minorilor! Post-ul A ieșit la plimbare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

