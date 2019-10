Stiri pe aceeasi tema

- 355 de seniori bucuresteni s-au prezentat in prima saptamana de inscrieri in vederea depunerii dosarului de participare in cadrul proiectului,,INVINGE CANCERUL COLORECTAL. Un test pentru viata.” Primaria Capitalei prin Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti (CSMB), in parteneriat cu Asociatia…

- Un sistem de 64 de camere video performante, coordonate de la Centrul de Afaceri, contribuie la siguranța cetațenilor și prevenirea unor fapte ilegale in toate parcurile din municipiul Bacau. Primarul Cosmin Necula a prezentat azi dispeceratul din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Nu ratați ultimele locuri libere la cursurile de karate, dans, teatru, arte plastice, șah, matematica și canto! Copiii din Sectorul 6 mai au la dispoziție doar cateva zile pentru a se inscrie la unul dintre aceste cursuri, la care pot participa gratuit din aceasta toamna! Daca celui mic ii place mișcarea,…

- In acest weekend, chiar in timpul Festivalului „Ochiul de Paun” de la Radauți, in zilele de 24 și 25 august a avut loc de a III-a ediție a proiectului „Voluntar pentru Radauți”, un proiect inițiat de asociația Radauțiul Civic care iși propune ca in fiecare an sa aduca organizațiile și grupurile neguvernamentale…

- O singura tabara scolara din cele trei care figureaza in actele Directiei Judetene de Tineret si Sport (DJTS) Vrancea mai este functionala in prezent in judetul Vrancea, respectiv Centrul de Agrement de la Galaciuc, potrivit reprezentantilor

- Pe 26 și 27 iulie, incepand de la ora 17:00, clienții illy CAFFE vor avea ocazia sa asculte piesele care l-au facut celebru la nivel international. Cel care a mixat in fața a zeci de staruri precum U2, Black Eyed Peas, Lionel Ritchie, Oliver Stone și Julian Lennon va face sa va simțiți ca niște vedete,…

- Comunicat de presa / Județul cu cei mai mulți pensionari in Politic / on 17/07/2019 at 12:35 / In Romania exista o diferențiere la poluri opuse cand se ia in discuție acordarea de pensii. Daca printre pensionari exista un numar semnificativ care primește o pensie sub 500 de lei, la polul opus se…

- „Primarul Ploieștiului Adrian Dobre a ajuns la capatul puterilor. Dupa episodul devenit public in care iși descarca nervii pe Raul Petrescu, directorul RASP Ploiești, edilul liberal a recidivat ridicand tonul și la angajații Primariei Ploiești. Noi, reprezentanții PSD Ploiești, ne-am fi dorit ca domnia…