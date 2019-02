Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 18 ani a incercat sa-și ia viața cu un produs de curațenie pe care aproape oricine il are prin casa. Adolescenta a baut soluție de curațare a vasului de WC și i s-a facut rau. Din fericire, membrii familiei sale au gasit-o la timp și au transportat-o la spital, medicii salvandu-i viața Adolescenta…

- Calvarul fetei a inceput dupa ce a acceptat sa se mute cu tanarul de 22 de ani, pe care il cunoscuse pe Tinder, scrie stirileprotv.ro. Citeste si Brexitul nu se amana. Camera Comunelor a respins proiectul prin care Marea Britanie ar fi iesit din UE la sfarsitul lui iunie "I-am spus…

- Invitat in platoul GSP Live, Alexandru Tudor (47 de ani) a rememorat un moment definitoriu pentru cariera lui, trait in 2001. „Am fost delegat la Foresta - Baia Mare, barajul pentru promovare. Am avut multa presiune.In tur fusese scandal mare, caștigase Baia Mare, 1-0. La retur, la Suceava, am fost…

- Programele introduse de unele stat membre ale Uniunii Europene, care vand pasapoarte si permise de rezidenta unor cetateni straini instariti, prezinta riscuri de spalare de bani și de infiltarea e grupurilor de crima organizata in blocul comunitar. Îngrijorarea vine din partea mai multor ONG-uri,…

- Konstantinos Passaris, supranumit „Fiara din Balcani" este unul dintre cei mai sangerosi criminali pe care i-a cunoscut Romania. El a fost condamnat in 2003 la inchisoare pe viata, in urma unui dublu asasinat si a unui jaf armat comise in noiembrie 2001 la o casa de schimb din Bucuresti. Anterior, el…

- O familie de fizicieni apreciati si-a schimbat viata intr-un mod radical. Sotii Petrescu au renuntat la viata in cel mai mare oras din tara si s-au retras intr-un sat aflat la poalele muntelui, in localitatea Tismana, din judetul Gorj.

- Iuliana Marciuc arata mai bine ca niciodata. Prezentatoarea TV a inceput anul cu dreptul și… un nou look. Indragita prezentatoare de televiziune arata mult mai tanara, a slabit și și-a schimbat stilul de viața. Iuliana Marciuc va implini anul acesta 52 de ani și a luat decizia de a nu permite varstei…

- Acesti angajati au raportat cateva motive pentru care au preferat sa desfasoare activitati independente: oportunitati convenabile (23%), continuarea unei afaceri de familie (16%), practica uzuala in domeniu (15%), ore de munca flexibile (11%), imposibilitatea de a gasi un loc de munca (11%) si la…