Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 31 de ani și-a snopit in bataie soția, pe care o acuza ca este prea cheltuitoare. Aflat sub influența alcoolului, barbatul nu s-a mai putut controla și a batut-o crunt pe cea despre care spune ca a cheltuit toți banii pe care i-a trimis acasa, in timp ce muncea in strainatate.

- Un barbat a carui identitate n-a fost dezvaluita, dar despre care se știe ca este din regiunea Coventry, Marea Britanie, s-a confruntat cu dureri in urechi, migrene și convulsii, iar medicii au facut o descoperire teribila.

- Un locuitor al satului Costesti, raionul Ialoveni, a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare, de catre Judecatoria Hancesti, sediul Ialoveni, pentru violul fiicei minore, timp de mai bine de un an.

- Elevii de la clasa a VII-a B de la Scoala gimnaziala „Gheorge Bibescu“ din Craiova au avut o primire mai putin calduroasa la inceperea cursurilor. Caloriferele de la una din clase nu functionau si elevii s-au mutat intr-un laborator de biologie. Schimbarea nu a fost deloc pe placul administratoarei.

- Elevii de la clasa a VII-a B de la Scoala gimnaziala „Gheorge Bibescu“ din Craiova au avut o primire mai putin calduroasa la inceperea cursurilor. Caloriferele de la una din clase nu functionau si elevii s-au mutat intr-un laborator de biologie. Schimbarea nu a fost deloc pe placul administratoarei.

- O femeie din Las Vegas a ajuns in spatele gratiilor. Totul a inceput cand vecinii au auzit sunete ciudate venind din casa ei. Femeia și-a ucis intr-un mod brutal cumnata, care era insarcinata. In...

- Un cuplu din New York a folosit o camera video pentru urmari cum dadaca lor facea dus si se schimba de haine. Dupa un an de lucru pentru aceasta familie, Rivas a observat în ianuarie 2018 o camera de vedere mica, ascunsa în baia unde aceasta