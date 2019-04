Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit agendei, seful statului ar urma sa se consulte cu reprezentantii PSD de la ora 11,00 si cu cei ai ALDE de la ora 12,00. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca nu va participa la aceste consultari, dar ca va fi desemnata o delegatie din partea partidului. El a declarat joi seara…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, joi seara, ca la consultarile de vineri cu președintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni va participa o delegație de trei persoane, intre care se va afla și Eugen Nicolicea.

- Liviu Dragnea a declarat, joi, ca o comisie PSD din care face parte și deputatul Eugen Nicolicea va lua parte la consultarile de vineri cu președintele Klaus Iohannis. Liderul PSD a spus ca va merge la alegerile...

- Consultarile vor incepe la ora 15,00 cu reprezentantii PNL, la 16,00 urmand sa aiba loc cele cu USR, la 16,45 cu PMP, la 17,30 cu UDMR si la 18,15 cu grupul minoritatilor nationale. Vineri sunt programate consultarile cu reprezentantii PSD, de la ora 11,00, si cele cu ALDE, de la ora 12,00. Seful…

- ALDE nu va onora invitația la consultari lansata azi de președintele Klaus Iohannis, a anuntat liderul partidului, Calin Popescu Tariceanu, printr-un comunicat oficial. In contextul refuzului ALDE de a merge la consultarile de la Cotroceni, este posibil ca si PSD sa decida boicotarea acestui demers.…

- Bucuresti, 5 apr /Agerpres/ - Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca nu va merge la consultarile de la Cotroceni de saptamana viitoare cu presedintele Klaus Iohannis pe tema situatiei din Justitie, dar a precizat ca de la PSD va merge o delegatie. El a adaugat ca va discuta cu liderul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea discuta in biroul sau din Parlament, la ora transmiterii acestei știri, cu consilierul economic al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, și cu prim-viceguvernatorul BNR Florin Georgescu, potrivit Antena 3.La discuții a venit și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu.…

- ''Ce pot sa va spun in legatura cu doamna Kovesi? Nu stiu daca cel mai grav e, ca am citit, ca a primit o geanta sau mai multe, poseta de femeie, la asta ma refer, nu asta e cel mai grav. La doamna Kovesi problema cea mai grava pe care eu o consider a fost coruptia de putere. Coruptie nu inseamna…