- Preturile locuintelor au crescut, in perioada 2010 – 2018, cu 16% in Uniunea Europeana si cu 12% in zona euro, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . In randul statelor membre UE, in perioada 2010 – 2018, cel mai semnificativ avans s-a inregistrat…

- Preturile la locuinte, în tara noastra, înregistrau, în 2010 si în 2011, o scadere anuala cu 7,5% si, respectiv, cu 12,3%, urcând apoi cu 5,6% în 2018, conform datelor publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În Uniunea Europeana, preturile…

- Romania a avut si in luna iulie 2019 cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, creșterea preţurilor de consum a fost de 4,1%, în creştere faţă de nivelul de 3,9% înregistrat în luna iunie, arată datele publicate,…

- Este a saptea luna consecutiva in care Romania are cea mai mare inflatie anuala din Uniunea Europeana.Daca in Romania preturile de consum au crescut comparativ cu luna iunie, rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in iulie 2019 pana la 1,4% de la 1,6% in iunie, in timp…

- Romania continua sa dețina cel mai inalt nivel al inflației din Uniunea Europeana, conform datelor prezentate de oficiul european de statistica – Eurostat. Astfel, in luna iunie, inflația in țara noastra a fost de 3,9%, iar dupa noi se situeaza Ungaria, cu 3,4% și Letonia, 3,1%. Rata anuala a inflației…

- Cu 3,9%, Romania este din nou campioana inflației in Uniunea Europeana, in luna iunie, urmata de Ungaria cu 3,4% și Letonia cu 3,1%, informeaza Eurostat, conform Mediafax.Inflația in zona euro a fost in 1,3%, in creștere fața de 1,2% in mai, iar in uniune a fost 1,6%, la fel ca in luna mai.…

- Este a sasea luna consecutiva in care Romania are cea mai mare inflatie anuala din Uniunea Europeana.Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a ramas stabila in luna iunie 2019 la 1,6%, in timp ce in zona euro inflatia a crescut usor pana la 1,3%, de la un nivel de 1,2% inregistrat…

- Pretul locuintelor a crescut cu 4% in zona euro si in Uniunea Europeana in primul trimestru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, un avans mai redus fiind inregistrat in Romania, unde acesta a urcat cu 3,3% in ritm anual, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistica…