77 DE CUVINTE: Clipele de nou-născut Sunt un mare fan al diminetilor! Imi place la nebunie aceasta prospetime a unui nou inceput! Ne dezmeticim noi si natura, formam un tot atat de inedit! Si este important ca nu ne construim noi, diminetile. Ne trezim cu ele, suntem simpli observatori la inceput, uite ce frumos este afara, ce frumos canta pasarile, ne […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

