7 superlecturi de weekend. De la cartelul salariilor mici la povestea a doi tineri condamnaţi pentru proxenetism Daca le-ați ratat, in tumultul de breaking news al zilei, sau pur și simplu nu ați avut timp sa le citiți, veți gasi aici, sambata de sambata, o selecție de investigații curajoase, opinii argumentate și povești (scrise sau video) care ne ajuta sa ințelegem mai bine lumea in care traim. Saptamana aceasta, reporterii Libertatea au scris despre cartelul salariilor mici, care limiteaza sansele angajatilor romani de a obtine o plata mai buna pentru munca prestata, dar si despre solutiile ingenioase prin care un magazin naturist a fost considerat laborator de teste ADN. Tot in aceasta saptamana, Libertatea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Județele Satu Mare și Valcea sunt desparțite de 440 de kilometri, adica 6 ore de condus. Și de 7 ani tireaza ziarul Libertatea. Speranța de viața in Valcea este de 80 de ani, in timp ce in Satu Mare, de doar 73. Tot atat este și in Bangladesh, Guatemala și Vanuatu. Media in Romania este […]

- Posibile explicații sugerate de sociologul Barbu Mateescu: “Accesul la servicii medicale, calitatea dietei, cat de mult alcool se consuma și ce tip” Speranța de viața in Romania este de 75 de ani, dar aceasta este media, caci apar diferențe semnificative intre județe, conform datelor oficiale furnizate…

- Ințelegerea dintre Renault și furnizorii sai pentru a nu-și recruta salariați de la o companie la alta dateaza de cel puțin 6 ani. Printre companiile implicate se regasesc Akka Technologies, Expleo Group, Segula, Betrand și Alten, toate avand relații comerciale cu grupul francez, spun foști și actuali…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente un maramureșean de 26 de ani, cautat de autoritațile din Romania pentru savarsirea unor infracțiuni la regimul circulației. Ieri, 14 septembrie 2019, in jurul orei 12.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din Satu Mare au descoperit, la Punctul de Trecere al Frontierei Petea, un autoturism BMW dat ca furat in Germania din iulie. Politistii l-au oprit pentru un control de rutina pe F. T., un roman de 41 de ani, originar din Botosani, stabilit in Gerania. Acesta conducea un ansamblu…

- Politistii de frontiera din Petea au descoperit un autoturism marca BMW, care figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritatile din Germania. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “La Punctul de Trecere al Frontierei Petea, din judetul Satu Mare s-a prezentat pentru efectuarea…

- Miercuri, 28 august 2019, de la ora 19:00, orchestra Filarmonicii ”Dinu Lipatti” Satu Mare concerteaza la Carei, in memoriam maestrului Rudolf Fatyol. Evenimentul va avea loc, in aer liber, pe platoul din fața Castelului Karolyi și ii va avea ca protagoniști pe dirijorul Franz Lamprecht și celebrul…

- Simona Halep va prezenta publicului din Romania trofeul cucerit sambata la Wimbledon, in cadrul unui eveniment organizat de Primaria Capitalei pe Arena Nationala, miercuri, 17 iulie, incepand cu ora 19:00, informeaza un comunicat al Federatiei Romane de Tenis.Accesul publicului va fi gratuit.…