Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Roberta Anastase propune introducerea la Ploiesti a unei retele de autobuze scolare, care sa duca la reducerea ambuteiajelor din trafic generate de parintii care isi duc copiii spre si dinspre unitatile de invatamant. Propunerea vine la pachet cu o viitoare modificare legislativa, a mai anuntat…

- Cu primarul Dobre aflat, alaturi de unul dintre consilierii personali, intr-o vizita de lucru in Danemarca, si viceprimarul Ganea si administratorul public plecati in delegatie in Suedia, toate sarcinile de coordonare a activitatii din Primaria Ploiesti i-au revenit in aceasta perioada viceprimarului…

- Aderarea la spatiul Schengen ar aduce Romaniei beneficii economice de miliarde de euro, zeci de mii de locuri de munca si o dezvoltare pe masura, sustine deputatul PNL de Constanta Bogdan Hutuca. "Doar integrarea Portului Constanta in spatiul Schengen ar aduce la bugetul local sute de milioane de euro…

- Salariul minim pe economie in 2018, de 1.900 de lei brut pe luna, ar urma sa creasca cu 100 – 150 de lei incepand cu anul 2019, potrivit datelor din... The post Salariul minim pe economie trebuie sa creasca din nou, conform promisiunilor. Companiile se pregatesc de majorarea salariilor pentru 1,5 milioane…

- “Sumele necesare pentru plata pensiilor si salariilor sunt asigurate integral pana la finalul anului in urma rectificarii bugetare”, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, anunta Agerpres. „Pentru a risipi toata zvonistica intretinuta artificial privind banii de pensii si salarii, vreau sa va spun…

- Aproximativ 30 milioane lei mai trebuie pentru ca sa poata fi asigurate cheltuielile de salarizare ale angajaților din invațamantul nemțean. Bugetul alocat pe acest an nu acopera necesarul și conducerea Inspectoratului Școlar Neamț cauta soluțiile la Ministerul Educației Naționale: „Bugetul alocat pentru…

- Bugetul judetului Brasov a fost diminuat cu aproximativ 90.000.000 de lei comparativ cu 2017, in ceea ce priveste fondurile venite de la Guvern. S-a ajuns acum in situatia in care nu mai sunt bani pentru plata salariilor la Directia pentru Protectia Copilului.