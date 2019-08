Designerii de interior au propuneri foarte interesante pentru amenajarea locuințelor in anul care urmeaza. De la alegerea unor palete de culori neașteptate, pana la achiziționarea unui mobilier modern și funcțional, trendurile pentru renovarea baii pun accent pe aspectul estetic al designului final, dar și pe menținerea funcționalitații acestei incaperi. Daca ai in plan renovarea baii in urmatoarele luni sau anul viitor, atunci este bine sa te pui la punct cu ultimele trenduri in materie de design, astfel incat sa iți amenajezi o baie moderna, cu o atmosfera relaxanta, in care sa te poți bucura…