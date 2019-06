Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.600 de oameni au aflat, ieri, in ce categorie se incadreaza in ceea ce priveste consumul de alcool. In cele 13 centre de testare care au fost organizate in judet de catre Alianta pentru Lupta Impotriva Alcoolismului si Toxicomaniilor (ALIAT) si Directia de Sanatate Publica, cei interesati ...

- Toate persoanele interesate sa-și testeze nivelul consumului de alcool o pot face astazi, pana la ora 16.00, in unul dintre cele 12 centre de testare organizate de Alianța pentru Lupta Impotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT) și Direcția de Sanatate Publica in județul Suceava. Acestea sunt…

- La nivelul judetului Gorj a fost constituita prin ordin al prefectului o comisie compusa din specialisti care vor face controale in teren in scopul combaterii ambrosiei, o planta extrem de daunatoare care provoaca alergii. Comisia a centralizat deja situatia terenurilor pe care creste planta respectiva.…

- Din acest an se aplica masurile legislative stabilite in vederea combaterii buruienilor alergene din genul Ambrosia respectiv specia Ambrosia artemisiifolia L cunoscuta și ca floarea pustei sau ambrozia. Potrivit H.G. nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare…

- Serviciul Județean Teleorman al Garzii Naționale de Mediu a efectuat in luna martie 111 inspecții, din care 33 inspecții planificate și 78 neplanificate și participat la o ședința C.A.T. și C.S.C. Au fost efectuate verificari la 19 autoritați ale administrației publice locale. A formulat 21 puncte de…