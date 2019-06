Stiri pe aceeasi tema

- LEU: Mai mult decat prieteni Venus in Gemeni pana pe 3 iulie iti va lumina sperantele, visele si zona prieteniei. Dragostea poate fi gasita cu usurinta in grupuri, cluburi, zone sociale, in comunitatile frecventate unde esti cu prieteni. Mai poate fi gasita si in planurile si visele pe care le ai pentru…

- Doi tineri au fost prieteni timp de 16 ani pana și-au dat seama ca s-au indragostit unul de celalalt, dar amandoi erau deja casatoriți. Povestea lor de dragoste face furori acum in mediul online. Paul și Ruby McConnell au decis in doar o saptamana sa iși paraseasca soții și sa se casatoreasca. Iata…

- Cinci zodii menite sa fie milionare pana in 35 de ani. Astrologia spune ca exista zodii care atrag banii și bunastarea. Din cele 12 zodii, doar cinci au capacitatea de a duce o viața bogata, lipsita de griji financiare

- O scrisoare dedicata tuturor femeilor care și-au pierdut increderea in sine! Draga femeie, care in ultimul timp nu te mai recunoști, nu pierde speranța. O sa revina timpul cand te simțeai calma, sigura pe tine, cand aveai dispoziție buna, cand lumina și fericirea iți umpleau inima. Știu ca simți ca…

- HOROSCOP Rac - dragostea care o arata pentru casa, camin, lucrurile care ii inconjoara sunt uimitoare. Cu toate acestea, au o doza de reticența. Nu dau tot. Iși motiveaza hotararile. Ei pastreaza secretul unei iubiri dar și distanța. Oamenii nu trebuie sa aiba o aventura cu acest nativ. Racii…

- Hraniți cu vise și chinuiți de o realitate deseori crunta, mulți dintre romanii aleg sa lase grijile in urma și pleaca. Departe de neputințe, in țari straine, incearca printre lacrimi și durere sa se regaseasca. Sa iși gaseasca drumul și sensul.

- Venerabilul Losang Tendar: In budism, dragostea este definita uneori ca ,,dorința de a-i face pe ceilalti fericiți” Partea a doua a interviului, subiecte interesante si de interes general. Reincarnarea nu inseamna neaparat o eternitate. De ce oamenii se reincarneaza? O persoana este prin natura…