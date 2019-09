23 de covăsneni, interesați să ocupe locuri de muncă prin Eures De la inceputul acestui an, un numar de 23 de persoane din județul Covasna s-au interesat la biroul consilierului Eures din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, cu privire la modalitațile de a ocupa locuri de munca in spațiul economic european, prin rețeaua EURES. Conform informațiilor prezentate de catre conducerea AJOFM […] Articolul 23 de covasneni, interesați sa ocupe locuri de munca prin Eures apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de patru persoane din judet au ajuns sa aiba debite la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM), deoarece au incasat indemnizatia de somaj in timp ce aveau si alte venituri salariale, provenind din diverse surse, sau prin abandonarea cursurilor de calificare. Totalul debitelor…

- Astazi este ultima zi in care absolventii de studii superioare se pot inregistra in evidentele A.J.O.F.M Absolvenții de studii superioare, promoția 2019, sesiunea iunie, se pot inregistra doar pana astazi, inclusiv, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Ei…

- Numarul elevilor si studentilor care s-au angajat pe timpul verii prin intermediul Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Covasna este extrem de scazut in acest an fata de cei anteriori, doar 16 tineri gasindu-si un loc de munca in perioada vacantei de vara, fata de peste 100 in anii…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 20 august. Sunt vacante 498 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Unii dintre cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recruteaza in permanența…

- Cateva sute de angajatori covasneni așteapta, de peste 4 luni de zile, sa fie anunțați de reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna ca le-au fost semnate convențiile pentru obținerea subvenției in valoare de 2250 lei, in baza cererilor depuse de aceștia…

- Cateva sute de angajatori covasneni așteapta, de peste 4 luni de zile, sa fie anunțați de reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna ca le-au fost semnate convențiile pentru obținerea subvenției in valoare de 2250 lei, in baza cererilor depuse de aceștia…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 23 iulie. Sunt vacante 361 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Unii dintre cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recruteaza in permanența…

- Un curs de fasonator mecanic este programat sa se desfașoare in luna iulie, in județul Covasna, prin Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM). Cursul, adresat persoanelor aflate in evidența instituției, este singurul programat pentru luna iulie. La acesta vor putea participa 14 persoane.…