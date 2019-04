2019: Cum sa alegi data nuntii ca sa iti mearga bine in casnicie. Sfaturi de la numerologi Data nuntii este foarte importanta asa ca pentru ca sa iei totul in calcul, orienteaza-te si dupa numerologie. Afla numarul tau special cu urmatorul calcul: Nunta stabilita pe data de 10 iunie 2020 va avea numarul special: 1+0+0+6+2+0+2+0 = 11 iar apoi va fi din nou calculata suma 1+1= 2. astfel, numarul tau special va fi 2. Afla in continuare ce semnificatie are fiecare cifra! Semnificatia numarului 1 Numarul 1 sugereaza un mariaj de succes deoarece cifra este dominata de catre soare. Simbolic, 1 reprezinta inceputul precum si singularitatea. Tu si partenerul tau veti actiona precum… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

