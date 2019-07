15 organizații din PNL Vâlcea, care au avut scor sub 25% la europarlamentare, au fost divolvate PNL Vâlcea a anunțat ca a dizolvat un numar de 15 organizații care nu au obținut, la alegerile europarlamentare, un scor de minim 25%, decizia fiind votata în cadrul Biroului Politic Județean, transmite Mediafax.



Potrivit PNL Vâlcea, în cadrul ședinței BPJ s-a dezbatut și votat dizolvarea birourilor politice locale ale organizațiilor din cadrul PNL care au obținut la europarlamentare un scor electoral de sub 25%.



Hotarârea s-a bucurat de o larga susținere în rândul membrilor BPJ ai PNL Vâlcea, înregistrând doar o abținere,…

Sursa articol: hotnews.ro

