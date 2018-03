Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele slovac Andrej Kiska a acceptat demisia prezentata cu o zi inainte de premierul Robert Fico si desemnarea succesorului sau de catre partidul acestuia Smer-SD, a anuntat joi seful unui partid din colaitia guvernamentala, relateaza AFP. Fico a decis sa demisioneze in urma crizei politice si…

- Ministerul de Externe al Ungariei a reacționat la amendarea de catre autoritațile județene a primarul care au arborat steagul maghiar. Oficialii maghiari au spus ca este de neacceptat ca au fost pedepsiți edilii care au folosit insemnele naționale ale Ungariei, tocmai cand minoritatea sarbatorește Ziua…

- Presedintele PNL Sighetu Marmatiei, Daniela Onița-Ivașcu a transmis, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in Sighet traiesc mai multe minoritați in pace, armonie și buna colaborare și toți avem același țel: binele orașului in care conviețuim . „La Mulți Ani,Maghiarilor de pretutindeni!…

- Premierul ungar Viktor Orban le-a transmis un mesaj tuturor comunitatilor maghiare din Bazinul Carpatic cu ocazia sarbatoririi zilei de 15 Martie (Ziua Maghiarilor de Pretutindeni), care marcheaza Revolutia de la 1848, informeaza agentia de presa MTI. In discursul sau transmis miercuri, in ajunul zilei…

- Pregatirile pentru sarbatorirea zilei de 15 martie i-au adus primarului din Sfantu Gheorghe o amenda de 5.000 de lei. Sanctiunea a fost data de prefectul din Covasna, dupa ce in resedinta judetului au fost arborate steaguri ale Ungariei. Edilul spune ca reprezentantul Guvernului s-a grabit cu amenda…

- S-au asezat pe un scaun subred. POL nu sustine autonomia Tinutului Secuiesc Secuii radicali au sperat sa primeasca sprijin de la un partid romanesc, dar s-au inșelat. Declarațiile despre autonomia teritoriala a așa-numitul Ținut Secuiesc se înmulțesc în ultimul timp. Perioada "neutra"…

- Cod roșu de inundații prelungit, pe 14 martie, pana la ora 12. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a prelungit atenționarea de tip cod roșu de inundații pentru mai multe bazine hidrologice din țara. Astfel, ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a confirmat doua noi decese cauzate de gripa. Este vorba despre o femeie și un barbat din județele Harghita și Covasna. In total, 95 de persoane și-au pierdut viața in acest sezon din cauza gripei. Centrul National de Supraveghere…

- Liderii formatiunilor politice maghiare din judetul Covasna au transmis luni, in cadrul unei conferinte de presa, un mesaj comun catre membrii comunitatii maghiare in contextul marcarii Zilei libertatii secuiesti, anuntand, totodata, ca vor finanta transportul persoanelor care vor dori sa participe…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca formatiunea pe care o reprezinta este criticata pentru ca a ajuns la o intelegere cu coalitia PSD-ALDE, dar a subliniat ca doar aceste partide au fost dispuse la dialog,…

- “Am participat astazi la Conferința Organizației Județene a Partidului Social Democrat Giurgiu, care s-a desfașurat cu puțin timp inainte de lucrarile Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat, un congres organizat intai pentru ca este un cadru in care putem sa dezbatem problemele care…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor sustine ca Opozitia s-a "destramat" si nu poate propune comunitatii maghiare altceva decat sa nu voteze propunerile Guvernului. In opinia sa, PNL s-a transformat intr-un partid ultra-nationalist si anti-maghiar, despre PMP nu se pot spune multe lucruri noi, iar in ceea…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat vineri ca se pare ca perioada de garantie a unui Guvern in Romania este de sase luni, motiv pentru care nu exista niciun proiect dupa care se poate ghida tara, iar despre opozitie a spus ca s-a "destramat" si nu poate propune comunitatii maghiare altceva…

- Kelemen Hunor a afirmat, la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic, ca se pare ca perioada de garantie a unui Guvern in Romania este acum de sase luni si, in acest sens, este aproape imposibil sa se contureze o politica consecventa. "Nu exista niciun obiectiv elocvent si niciun…

- "Afirmatia domnului Mihai Tudose, conform careia 'daca steagul acela (secuiesc) flutura in vant, toti cei responsabili de acolo flutura si ei langa steag', reprezinta discriminare si incalca dreptul la demnitate, conform art. 2, alin. 1 si art. 15 din OG nr. 137/2000, republicata, cu modificarile…

- Un proiect de lege ce prevede inființarea Ținutului Secuiesc in Romania, cu includerea județelor Covasna, Harghita și o parte din județul Mureș, a fost depus la Camera Deputatilor. Initiativa apartine unui deputat UDMR. Potrivit acestuia, din cele 149 de localitați alocate Ținutului, in peste 60 dintre…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor spune, joi, ca accepta scuzele publice exprimate de Mihai Tudose fata de comunitatea maghiara pentru declaratiile facute pe 10 ianuarie, cand fostul premier declara ca "daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo (Tinutul Secuiesc - n.red.), toti vor flutura…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat luni ca partidul va analiza, marti, protocolul de colaborare parlamentara cu majoritatea PSD-ALDE, pentru a decide daca renunta la acesta ori il continua. „Maine (marti – n.r), la ora 10:00, vom avea o sedinta reunite a grupurilor noastre in care vom discuta…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, dupa intalnirea avuta cu presedintele PNL, Ludovic Orban, ca decizia referitoare la sustinerea Guvernului Dancila urmeaza sa fie luata la ora 14,00 de catre parlamentarii Uniunii, dar ca o discutie pe aceasta tema, cu alte formatiuni, ar fi trebuit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, se întâlneste luni cu liderul grupului deputatilor minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, si cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a discuta despre votul privind învestirea noului Guvern, au declarat

- Viorica Dancila Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului au decis ca audierile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei solicita Presedintiei, Guvernului si Parlamentului acordarea de facilitati si sustinerea investitiilor cu capital romanesc din zonele Harghita, Covasna si Mures. In aceste zone, este nevoie de toata sustinerea din partea statului roman, intrucat este necesara…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, deplange moartea, la numai 63 de ani, a senatorului Verestoy Attila, presedintele Organizatiei Odorheiu Secuiesc a formatiunii, subliniind ca acesta a fost un om deosebit, un coleg si un prieten, un politician de exceptie, dedicat comunitatii maghiare, pe care a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat Viorica Dancila au avut o discutie cu liderii UDMR, la Parlament. Cei doi s-au intalnit si cu reprezentantii minoritatilor nationale. Premierul desemnat vrea sa stie pe cine se poate baza la votul de saptamana viitoare și cine ar putea sustine proiectele…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a exclus luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, intrarea la guvernare a Uniunii, precizand ca acest subiect nu exista, fiindca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD-ALDE, scrie News.ro. Liderul UDMR a precizat…

- Ninge luni dimineata pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete, dar niciun drum nu este inchis. Potrivit Centrului Infotrafic, luni dimineata nu erau anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident sau a vremii nefavorabile. La…

- UPDATE: Peste 20 de pompieri militari au intervenit in aceasta dimineața cu motofierastraie cu lanț pentru degajarea a 75 de arbori cazuți pe DN11C. Un echipaj din cadrul Secției de pompieri Tg. Secuiesc intervine pentru degajarea unor arbori cazuți pe liniile de curent electric in localitatea Balvanyos.…

- Dragnea, despre alegerea viitorilor ministri: Nu poti sa vii in fata partidului sa spui asta e echipa mea Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat ca spera ca propunerea PSD sa se materializeze la Cotroceni, sustinand ca nu s-a discutat despre o structura a Guvernului, dar ministrii vor fi stabiliti…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a isa scrie, dar…nformat luni seara Guvernul intr-un comunicat. „Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik solicita demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”, reamintește news.ro. Ulterior…

- Ședința decisiva in PSD. Miniștrii lui Dragnea ar putea amenința cu demisia, in CExN, pentru a forța plecarea lui Tudose, au relatat surse politice, pentru Libertatea. Pe de alta parte, caderea Guvernului condus de Mihai Tudose, prin depunerea de catre PSD a unei moțiuni de cenzura, are in acest moment…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita „pentru echilibru”, sustinând necesitatea stabilirii unor „limite de competenta ale guvernului si ale partidului”. „La…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat duminica seara ca in acest moment in Guvernul Tudose exista un conflict intre ministrul de Interne, Carmen Dan, si premier, mentionand ca “este clar ca unul dintre ei trebuie sa plece”. Continaurea pe www.stirileprotv.ro.…

- Desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, dupa precedentul CEx, ca urmatoarea sedinta va avea loc in perioada 29-31 ianuarie la Iasi, mai multi membri si lideri social-democrati au cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv. In sedinta de luni ar urma sa se discute daca i se retrage sprijinul…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a declarat, duminica seara, la Antena 3 , ca maine, in ședința Comitetului Executiv Național al PSD trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. ”Exista o disputa de partid care a fost accentuata de media.…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a facut o afirmație șoc îm emisiunea „Subiectiv”, și anume ca mâine trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. „Într-o relație foarte buna. Suntem colegi…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca minoritatea maghiara din Transilvania lupta in secolul al XXI-lea pentru apararea identitatea si pentru dreptul de a-si decide viitorul, sperand ca membrii comunitatii nu vor „flutura langa drapeluri”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Tensiunea in interiorul PSD și al Guvernului ajunge la paroxism, dupa ce premierul și ministrul de Interne s-au acuzat reciproc de minciuna. Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca el inca mai crede intr-o revenire la normal a situației, dar arata ca in caz…

- Cea mai mare unitate medicala din Prahova va primi și un RMN de la Ministerul Sanatatii Violeta Stoica 2018 poate fi declarat anul renașterii Spitalului Județean de Urgența Ploiești, pentru ca pana in luna decembrie vor fi incheiate toate lucrarile de modernizare demarate in cursul anului trecut, cu…

- Proiectul pentru autonomia Ținutului Secuiesc a fost depus la Camera Deputaților Deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a depus pe data de 22 decembrie 2017 un proiect de autonomie teritoriala a tinutului secuiesc, care propune in esenta revenirea la organizarea adminstrativa pe scaune, un presedinte,…

- Partidele maghiare din Romania, UDMR, PPMT si PCM, semneaza la Cluj-Napoca pactul pentru autonomie. Documentul urmeaza sa fie semnat de Kelemen Hunor (UDMR), Szilagyi Zsolt (PPMT) și Biro Zsolt (PCM). UDMR si PCM au semnat, in 21 martie 2014, un…

- Pozitie comuna fata de autonomie, semnata la Cluj de partidele maghiare. Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, potrivit ziuadecluj.ro , ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune privind autonomia. UDMR si PCM au semnat, in 21 martie 2014, un parteneriat strategic care…

- Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, pentru corespondentul MEDIAFAX ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune. ”Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR), Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPM) si Partidul Civic Maghiar (PCM) vor semna o luare…