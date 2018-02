Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile judiciare din Franta cer pedepse cuprinse intre 3 si 6 ani de inchisoare pentru 13 soferi de masini de mare tonaj din Dambovita, care au fost retinuti, vineri, pentru furturi de roti de camion.

- Soferii ar putea sa dobandeasca certificatele de inmatriculare online. Autoritatile au ajuns la aceasta concluzie dupa cozile kilometrice care se formeaza la Directia de Permise si Inmatriculare.

- Peste 15.000 de masini au fost inmatriculate in prima luna a anului 2018, cu 65% mai multe fata de perioada similara din 2017. Pe tipuri de autovehicule, s-au inmultit inmatricularile de autoturisme, cu 66,3% (11.744 de unitati in ianuarie 2018), autovehicule de transport marfuri cu 76% (2.375, in ianuarie…

- Conform unei decizii luata in februarie de Inalta Curte, soferii din Franta au interdictie la utilizarea telefoanelor mobile nu doar atunci cand conduc, ci si cand masinile sunt trase pe dreapta, iar motorul este oprit, cu exceptia situatiei in care autovehiculul se afla intr-o parcare special amenajata,…

- Autoritatile spaniole din Segria, regiunea Catalonia, au fost socate de doi romani care au fost prinsi braconand in Rezervatia Naturala Utxesa din provincia Lleida. Cei doi au montat plase de peste pe o lungime de un kilometru si au furat aproape 2 tone de peste din 421 de specii diferite. Cei doi romani…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea au efectuat perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane banuite de comiterea mai multor furturi din locuinta, pe raza judetului Vrancea.

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frante,i accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC. Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre…

- Doi tineri din Cugir au fost retinuti de Politie, fiind banuiți de comiterea a patru furturi din societati comerciale, in perioada 9-25 ianuarie 2018. Prejudiciul total a fost estimat la valoarea de 6000 de lei. Potrivit IPJ Alba, in 30 ianuarie, politistii de Cugir i-au identificat pe doi tineri,…

- Interpol a facut publica o lista cu 50 de persoane suspectate ca ar fi agenti ISIS si despre care se crede ca au ajuns recent in Italia pe cale maritima. Suspectii ar incerca sa ajunga in alte tari europene, scrie The Guardian conform News.ro . Lista, obtinuta de ziarul britanic, a fost redactata de…

- Politistii din Dambovita, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat care era urmarit international de autoritatile din Franta, pentru constituire de grup infractional organizat si furturi. Potrivit Politiei Romane, la data 29 ianuarie…

- Mai multe persoane au fost audiate dupa ce politistii din Calarasi, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu-Gara au efectuat cinci perchezitii in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un prejudiciu total de aproape 27.000…

- Scandalul Dieselgate s-a extins și asupra Audi. Autoritațile germane obliga producatorul de mașini sa recheme in service toate automobilele dotate co motor V-6 din cauza depistarii unor softuri pentru manipularea emisiilor. In aceasta categorie intra peste 127 de mii de mașini.

- Doua persoane urmarite internațional de autoritațile judiciare cehe pentru omor deosebit de grav au fost depistate, la Iași, de polițiștii romani. Prinderea celor doua persoane s-a realizat in urma unei operațiuni E.N.F.A.S.T romano-cehe. In noaptea zilei de 17 spre 18 ianuarie, in urma unei operațiuni…

- Bogdan Mihai Zuziac (35 de ani), din comuna suceveana Serbauti, aflat pe lista Most Wanted a Politiei Romane, a fost prins in Franta. Acesta este cautat pentru ca are de executat o pedeapsa de sase ani de inchisoare pentru viol. Zuziac a primit aceasta pedeapsa dupa ce impreuna cu un alt consatean a…

- Cele mai vandute zece modele de masini din lume in 2017 au fost autoturisme germane, japoneze si americane, in total fiind livrate peste 7,5 milioane de masini, potrivit unui raport al Forbes Africa. 0 0 0 0 0 0

- Autoritațile sanitare din Dambovița sunt in alerta și au impus toate masurile necesare intr-o unitate școlara din comuna Bucșani, dupa ce un cadru didactic a fost diagnosticat cu tuberculoza in data de 22 decembrie 2017: “ Referitoar la cazul de tuberculoza depistat la un cadru didactic, angajat…

- Politistii din Vrancea au depistat un autoturism, care era dat in urmarire internationala de autoritatile germane, dupa ce ar fi fost sustras. In cauza a fost intocmit dosar penal.La data de 13 ianuarie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea au depistat in trafic,…

- Traficul rutier pe o autostrada din nord-vestul Franței va fi blocat timp de doua luni pentru a permite inmulțirea unor specii de broaste.Drumul, care trece printr-o zona naturala protejata, va fi inchis intre15 ianuarie si 15 martie.

- Anul trecut europenii au cumparat aproximativ 125.000 de masini 100% electrice, anul acesta se va ajunge spre 200.000, iar in 2020 totalul va fi de 600.000, arata estimaile LMC Automotive, citate de Automotive News. Acum, Norvegia, Franta si Germania sunt cele mai mari piete pentru masini electrice,…

- Mini-SUV-ul produs de Ford la Craiova urmeaza sa se vanda in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie, prețul de tranzacționare din noua versiune EcoSport fiind diferit de la o țara la alta.

- 2018 ii va arde pe soferi la buzunare. In numai cateva zile, preturile carburantilor au inceput sa creasca. Si nu se vor opri tot anul. Specialistii avertizeaza ca va fi tot mai greu sa intretinem o masina.

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce ei s-au adunat la palatul regal din Riad pentru a protesta fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor la curent si apa informeaza Reuters care citeaza presa din Arabia Saudita.

- Doua persoane s au ales la inceput de an cu dosare penale.Astfel, la data de 3 ianuarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au depistat o femeie, in varsta de 38 de ani, din localitatea Tartasesti, judetul Dambovita, care a condus un autoturism, pe DJ 222, fara a poseda permis de conducere…

- Autoritatile din orasul german Duisburg au format un grup operativ pentru a interveni in cazul afacerilor cu inchirierea imobilelor degradate migrantilor, dupa ce mai multe reportaje televizate au dezvaluit ca oamenii, printre care si romani, traiesc in mizerie si in spatii supraaglomerate, dupa ce…

- Peste 3,5 milioane de romani sufera de aceste boli, care pot influenta comportamentul la volan, scrie antena3.ro. Daca suferiti de boli cronice sau altfel de boli, trebuie sa veniti cu adeverinta de la medicul de familie. Daca nu, puteti sa completati aici o declaratie pe propria raspundere. Fisa…

- Mai bine de o suta de avertismente si tot atâtea amenzi. Din 459 de companii controlate de ANPC, la jumatate s-au gasit probleme. Diversele sortimente de ulei provin din Italia, Grecia, Franta, Spania și Maroc.

- Un ordin al ministrului Sanatatii nu mai permite viitorilor soferi sa treaca examenul medical, daca au afectiuni cardiace sau diabetice netratate. Peste 3,5 milioane de romani sufera de aceste boli, care pot influenta comportamentul la volan. Daca suferiti de boli cronice sau altfel…

- Aproximativ 500 de politisti au luat parte la raidurile ce au avut loc in Ankara si Istanbul, iar majoritatea celor retinuti sunt de nationalitate straina, potrivit agentiei Anadolu.Procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 46 de persoane, iar in timpul raidurilor au fost confiscate…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat ca, in Parlament s-a votat exact formula agreata anterior intre guvern si structurile asociative ale alesilor locali. ”Majoritatea PSD+ALDE din Parlament a votat exact formula de buget pentru autoritatile locale pe care a convenit-o anterior Guvernul…

- 'Un numar de peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 15 milioane de euro. Din calculele FPTR, cheltuiala medie a turistilor care au preferat destinatiile interne a fost de aproximativ 500…

- Patru romani au fost condamnați la inchisoare in Suedia dupa o serie de furturi din mașini ce aparțineau poștei de stat. Barbații au fost prinși cu ajutorul camerelor de luat vederi montate in mașini. Patru romani au fost condamnați la inchisoare in Suedia, titreaza Washington Post . Barbații ar putea…

- Peste 15.700 de doctori au plecat in strainatate incepand cu anul 2007, principalele destinatii fiind Germania, Marea Britanie si Franta. Datele se desprind din cel mai recent studiu de profil care mai arata ca sistemul sanitar este deservit, la ora actuala, de 57.300 de medici, repartizati in special…

- Aproximativ 15.700 de medici romani lucreaza in strainatate, potrivit un studiu realizat de Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii (ARPS). Majoritatea au plecat in state din vestul Europei: Germania, Marea Britanie si Franta. “Intr-o declaratie recenta a Societatii Nationale de Medicina de Familie…

- Accident rutier grav pe Autostrada A1 Sibiu – Deva. La kilometrul 316, in zona comunei Pianu, un camion a intrat in coliziune cu doua mașini. Un autovehicul de la Drumuri Nationale si Autostrazi, care aplica marcaje rutiere a fost lovit din spate iar in urma impactului, un alt autoturism a fost acroșat.…

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita de 4 mașini, in Londra, fara ca vreunul dintre șoferi sa opreasca. Femeia a fost lovita de un camion pe o trecere de pietoni, luni dimineața. Polițiștii cred ca aceasta a fost lovita apoi de inca un camion și alte doua mașini, fara ca vreun șofer sa opreasca, scrie…

- Patru barbati cu varste de 24, 25, 29 si 35 de ani si un minor de 17 ani au fost retinuti, marti, pentru 24 de ore dupa ce politistii din cadrul Politiei Municipiului Focsani au facut cinci perchezitii in urma carora au obtinut probe prin care cei cinci pot fi acuzati de furt calificat.

- „Am avut doua informatii: prima, primita ieri pe un canal neoficial, in care mi s-a spus ca s-ar putea sa fim afectati si noi, si a doua informatie oficiala, primita in cursul diminetii, in care mi s-a transmis ca Romania nu este afectata de aceasta problema. Eu, preventiv, ieri, am luat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franța ca, in conformitate cu datele oferite de autoritațile locale, sunt așteptate furtuni puternice, ploi și vant cu viteza de pana la 120 km/h in sudul Franței și in departamentele…

- Patru tineri, banuiti de comiterea unor infractiuni de furt calificat, retinuti de catre politistii constanteni Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de furt calificat, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au identificat patru tineri, cu varste…

- Trei barbati cautati la nivel international pentru comiterea de fapte ilicite in Franta, respectiv Germania, au fost depistati de politisti, informeaza Politia Romana. In aceasta dimineata, politistii din Hunedoara au depistat un barbat, de 30 de ani, urmarit international in baza unui mandat european…

- Doi frati romani stabiliti in Marea Britanie au fost condamnati la 12 de inchisoare pentru viol, fapta lor avand loc la nici un an de la eliberarea din inchisoare din Franta, unde au stat in spatele gratiilor fara viol.

- UPDATE Conform primelor informații, un camion an Jandarmeriei, ce transporta garduri, a intrat in alte mașini, iar șoferul ar fi baut.Sapte masini au fost implicate intr-un accident rutier, luni seara, in Capitala, doua persoane fiind ranite usor. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei,…

- Mai multe mașini s-au tamponat, in aceasta seara, pe A1, autostrada care face legatura intre București și Pitești. Carambolul dintre cele 5 masini a avut loc la kilometrul 105, pe sensul de mers spre Capitala.Potrivit informatiilor Romania TV, exista insa si doua victime in urma accidentului.…

- Franța dorește organizarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind tratamentul aplicat migranților in Libia și va cere sancțiuni daca autoritațile libiene nu vor lua masuri, a declarat miercuri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza Reuters. Le Drian…

- Doi romani au ajuns in atenția prese franceze cu faptele lor șocante. Cuplul și-a abuzat propriii nepoți, pe care i-a batut in repetate randuri. Totodata, mama copiilor era forțata sa cerșeasca, relateaza Frace 3 Bourgogne. Cei doi romani de etnie roma au fost arestați in Franța, dupa ce au maltratat…

- Doi români au fost arestați în Franța dupa ce au maltratat cinci minori și pe mama acestora. Copiii au vârste cuprinse între 5 și 11 ani și locuiau împreuna cu mama lor în Besançon. Cei doi români au plecat în Franța și, pentru…

- Jorge recunoaște ca se aștepta sa evolueze mai mult și considera ca nu a facut asta din cauza politicii clubului. Portughezul e de parere ca la FCSB au prioritate jucatorii romani, dar Nicolae Dica folosește pe linia de fund, alaturi de Balașa, un fundaș central sarb. "Sunt o mulțime de romani…