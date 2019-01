#10YearsChallenge - Fernando Verdasco 2009 vs 2019: Dublă greșeală la minge de meci La o distanța de zece ani, Fernando Verdasco a avut parte de același scenariu la Australian Open. În 2009, într-o semifinala epica cu Rafael Nadal, Nando a comis o dubla greșeala la minge de meci pentru Rafa. La o distanța de zece ani, ibericul a comis tot o dubla greșeala, dar de aceasta data la minge de meci pentru el. Marin Cilic a revenit incredibil de la 0-2 la seturi și l-a eliminat pe Verdasco de la Melbourne.

Australian Open, 2009, semifinale:

Rafael Nadal vs Fernando Verdasco 6-7(1), 6-4, 7-6(2), 6-7(1), 6-4







Australian Open 2019:



