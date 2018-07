Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii au fost chemați sa intervina dupa ce o rupere de nori a facut ravagii in zona localitaților timișene Faget și Bichigi. A plouat torențial, spun cei de la ISU Banat, iar apa s-a scurs de pe versanți. In zona au fost trimiși pompieri de la Faget, Lugoj, Buziaș și Timișoara, iar pana…

- ISU Timis intervine pentru evacuarea apei in mai multe localitati, dupa ploaia torentiala de joi seara aproximativ 100 de gospodarii fiind afectate de inundatii. "In acest moment se intervine pentru evacuarea apei in localitatile: Faget (3 strazi), Bichigi, Iersnic, Cladova, Begheiu Mic si Batesti.…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident de circulație produs pe șoseaua de mare viteza care leaga Timișoara de Lugoj. Un autoturism a izbit un TIR și s-a rasturnat peste parapetul din mijlocul autostrazii, ajungand cu roțile in sus. Accidentul a avut loc pe autostrada Timișoara – Lugoj, pe sensul…

- O femeie amenința ca se arunca de pe un bloc din Timișoara. Chemați de urgența la fața locului, pompierii incearca sa o convinga pe femeia de 53 de ani sa nu sara. Potrivit primelor informații, femeia, care ar fi baut alcool, s-ar fi certat cu soțul sau. UPDATE, ORA 17. 31 – Potrivit ultimelor informatii,…

- O masina parcata pe o strada din Timisoara a fost distrusa aproape in totalitate, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un incendiu. Pompierii spun ca, cel mai probabil, focul a fost pus intentionat. O masina a fost incendiata pe o strada din Timisoara. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- A plouat fara oprire in Timișoara și in mai multe localitați din Timiș, dupa ce meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu. Pompierii au fost nevoiți sa sara in ajutorul oamenilor pentru a goli strazile sau curțile de ape. Un șofer a ramas blocat cu mașina in balta adunata sub podul din Calea…

- Un microbuz plin cu elevi a fost implicat intr-un accident petrecut pe centura orașului Lugoj, in județul Timiș. Cei 17 copii insoțiți de doi profesori mergeau in excursie cand s-a produs accidentul. Șapte dintre copii au ajuns la spital, ușor raniți și cu atacuri de panica. Accidentul s-a petrecut…

- Sapte elevi, dintr-un grup de 17, de la un liceu din Timisoara, care plecasera, alaturi de doi profesori, intr-o excursie, cu un microbuz, au ajuns la spital in urma unui accident rutier care a avut loc pe centura ocolitoare a municipiului Lugoj din judetul Timis. Ranit este si soferul unui autoturuism…