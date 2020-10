Zona Asia-Pacific are cei mai mulți miliardari din lume În prezent exista 2.189 de miliardari la nivel mondial cu o avere totala de 10.200 de miliarde de dolari, creșterea acțiunilor pe bursa a companiilor carora le-au crescut vânzarile din cauza pandemiei de COVID-19 aducând valoarea neta a celor mai bogați oameni ai planetei la un nivel istoric, relateaza CNBC.



Pâna în luna iulie 2020, zona Asia-Pacific a avut cel mai mare numar de miliardari, 831 (38%) dintre aceștia fiind rezidenți ai regiunii, averea lor combinata ajungând la 3.300 de miliarde de dolari, potrivit unui raport al bancii elvețiene UBS.



