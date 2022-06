Stiri pe aceeasi tema

- Astrologii anunța o zi a suișurilor și coborașurilor, insa este important sa nu va pierdeți increderea. O zodie are parte de vești mari, mai ales cand vine vorba de bani, scrie SHOK.md .

- Nu exista persoana pe lume care sa nu iși doreasca sa fie fericita in viața. Atunci cand vine vorba despre fericire, unii oameni se gandesc la a caștiga bani și a fi stabili din punct de vedere financiar. Unii oameni, in ciuda eforturilor pe care le fac, nu sunt capabili sa-și gestioneze finanțele.…

- Nativul din zodia Taur nu va accepta astazi, ideea unui eșec, incercand din rasputeri sa se mențina pe linia de plutire. Racii vor avea parte de incurajari pe tot parcursul zilei, scrie SHOK.md .

- Finalul anului 2022 va fi unul foarte bun și plin de noroc pentru trei zodii. Acești nativi vor avea parte in sfarșit de lucrurile pe care și le-au dorit de atat de multa vreme, iar totul se va schimba in viața lor radical. Iata la ce trebuie sa se aștepte in acest an.

- Unii barbați prefera sa se implice in treburile casnice și sa-și ajute partenerele sa ingrijeasca copiii, respectiv gospodaria. Exista, de asemenea, și domni care cred ca acestea sunt chestiuni strict femeiești. Astrologii spun ca cei din urma sunt leneși, comozi și, de obicei, guvernați de urmatoarele…

- Specialiștii au adus noi detalii pentru cei 12 nativi ai horoscopului. Care sunt semnele care vor avea parte de un noroc incredibil in luna mai? Trei dintre zodii sunt pe cale sa experimenteze ceva neașteptat. Unii dintre ei nici nu iși vor da seama ce ii lovește, timp in care alții profita de astrele…

- Horoscop 24 martie 2022. Astrologii va recomanda sa aveti mai multa rabdare si sa comunicati deschis cu cei din jurul vostru, mai ales cand vine vorba de chestiuni de natura sentimentala, scrie SHOK.md.

- HOROSCOP 21-27 martie: Zodia cea mai chinuita din aceasta saptamana. De ce Berbecii au noroc, iar Scorpionii, probleme cu banii Vești bune pentru zodii, unele foarte bune, dar și unele care ne anunța ca perioada tensionata se mai amana cel puțin doua saptamani. Zilele cuprinse in saptamana 21-27 martie…