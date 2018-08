Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de activitați sunt pregatite pentru sambata de organizatorii ZMT. O buna parte din ele au loc la scena din zona Materna dar și in parcul central. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziua Limbii Romane, sarbatorita de Primaria Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești și Filarmonica Pitești. Vineri, 31 august, la ora 18.00, sunteti invitati la un spectacol literar-muzical extraordinar pe scena Filarmonicii Pitești. Iși dau concursul actorul Bebe Cotimanis, cantautorul…

- Primaria si Consiliul Local Slanic organizeaza, sambata si duminica, o petrecere de amploare, pentru a sarbatori zilele localitatii. In cele doua zile, in orasul prahovean vor concerta, printre altii, Krypton, Florin Vasilica si Grupul Teleormanul si Nicu Paleru. Zilele Orasului Slanic se tin, in acest…

- A fost o explozie de culoare, iar centrul Bucurestiului a rasunat a tobe. Si surprizele vor continua pana pe data 5 august. Editia de anul acesta a festivalului anunta nume de artisti din toate colturile lumii, uniti de dragostea pentru arta si frumos.

- Cantarețul Bruno Mars a fost evacuat de urgența de pe scena pe care susținea un concert, marți seara, in Glasgow, Marea Britanie, dupa ce aceasta a luat foc.Autorul hitului "That's What I Like" a scapat teafar in urma incidentului. Concertul a fost intrerupt o perioada, iar focul a…

- De la cei de-o șchioapa și pana la adolescenți, 120 de ucenici papușari, care s-au bucurat de atelierele Fabricii de povești electroColibri in perioada aprilie – iunie 2018, vor insufleți scena Teatrului Colibri Craiova duminica, 10 iunie, de la ora ...

- Orheienii se pregatesc de cel mai mare concert din istoria orasului. Duminica, in parcul de distractii "Orheiland", primaria va organiza un spectacol cu nume grele atat din showbizul romanesc, cat si din cel autohton.Printre ele, interpreta Antonia.

- Clubul Rotary din Targu Jiu organizeaza luni 18 iunie 2018 ora 1930 un spectacol de teatru in scop caritabil. La o saptamana de la premiera pe scena Teatrului Arte dell”Anima piesa „Totul despre femei” se va juca pe scena Teatrului ...