Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de cetateni au participat, duminica, la manifestarile organizate de Primaria municipiului Vaslui cu ocazia zile de 9 Mai, in care se celebreaza Ziua Independentei de Stat a Romaniei, Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial si Ziua Europei. Evenimentul a debutat…

- La mulți ani Europa și la mulți ani tuturor cetațenilor europeni! Ziua de 9 mai este o zi cu tripla semnificație și deosebita importanța pentru romani. Azi sarbatorim Ziua Europei, Ziua Independenței de la 1877 și victoria Coaliției Națiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial. La aceasta data,…

- Romania aniverseaza astazi pentru a 15-a oara Ziua Europei dupa integrarea in marea familie europeana. Ziua de 9 mai este nu doar Ziua Europei, ci simbolizeaza și alte doua momente emblematice pentru natiunea noastra: Ziua Independentei, proclamata in 1877, si Ziua victoriei Coalitiei Natiunilor…

- Luminița Odobescu despre lansarea conferinței privind viitorul Europei Românii marcheaza astazi trei momente importante pentru istoria lor: Ziua Independenței de Stat proclamata în 1877, Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-Al Doilea Razboi Mondial, reprezentând…

- Romanii marcheaza astazi trei momente importante pentru istoria lor: Ziua Independentei de Stat proclamata in 1877, Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, reprezentand capitularea neconditionata a Germaniei naziste in 1945, fapt care a dus la incheierea celei de-a…

- Anual, pe data de 9 mai, sunt celebrate Ziua Independenței de stat a Romaniei, Victoria Coaliției Națiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial și Ziua Europei. Cu aceasta ocazie, in Alba Iulia sunt organizate o serie de activitați care vor avea loc duminica, 9 mai, incepand cu orele 12.00, la…

- Vineri, 7 mai 2021, ora 11.00, Muzeul Judetean Arges organizeaza Simpozionul dedicat zilei de 9 mai, zi cu tripla semnificație. Pe data de 9 mai, de-a lungul timpului s-au petrecut evenimente importante, atat in Romania cat și in lume. Astfel, 9 mai 1877 a fost ziua cand a avut loc proclamarea independenței…

- Ziua Europei, Ziua Independentei de Stat a Romaniei si Ziua Victoriei Natiunilor Unite vor fi sarbatorite astazi in Piata Prefecturii din Targu Jiu. Manifestarile vor debuta la orele 9.30 cu muzica de promenada a fanfarei “Armonia”. Autoritatil...