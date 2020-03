Ziua votului de învestire pentru Guvernul Cîţu ar putea fi stabilită astăzi Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, a declarat ca Birourile Permanente reunite vor lua luni o decizie privind votul de investitura pentru Guvernul Citu. "In cele 15 zile prevazute de Regulament, de luni. Ultima zi din cele 15 ar fi vineri", a explicat Marcel Ciolacu, vineri, intr-un interviu la DC News. De asemenea, liderul USR, Dan Barna, preciza saptamana trecuta ca "votul pe Guvern este prevazut joi dupa-amiaza", respectiv pe 12 martie, pentru ca s-ar astepta decizia Curtii Constitutionale privind ordonanta referitoare la anticipate. In schimb, au fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor se reunesc luni pentru a decide data convocarii plenului comun al Parlamentului in care va fi supus votului Cabinetul condus de Florin Citu si programul de guvernare. ”Luni, Birourile permanente reunite vor lua aceasta decizie. In cele 15 zile…

- Ministrii propusi in Cabinetul Citu au fost audiati timp de trei zile in comisiile parlamentare de specialitate, noua dintre ei primind aviz pozitiv, ceilalti sapte fiind avizati negativ de deputati si senatori, potrivit Agerpres. Au primit aviz pozitiv din partea comisiilor parlamentare Nicolae Ciuca…

- Joi este a ultima zi de audiere in comisiile parlamentare ale miniștrilor propuși in Guvernul Cițu. In primele doua zile de audieri, cinci din cei 12 propuși au primit aviz favorabil, in forurile legislative de specialitate, informeaza Mediafax. In prima zi de audieri, Nicolae Ciuca la Aparare, Adrian…

- Ultimii patru candidati propusi pentru a face parte din Cabinetul Citu sunt audiati, joi, de comisiile reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului. Primul programat sa apara in fata parlamentarilor este Bogdan Aurescu, propus la Externe, urmat de Marcel Bolos, propus la Fonduri Europene, Virgil Popescu,…

- Ultimii patru candidati propusi pentru a face parte din Cabinetul Citu sunt audiati, joi, de comisiile reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului. Primul programat sa apara in fata parlamentarilor este Bogdan Aurescu, propus la Externe, urmat de Marcel Bolos, propus la Fonduri Europene, Virgil…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) s-a intrunit, miercuri, pe tema noului coronavirus.UPDATE ora 14.40 Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pe tema coronavirusului a inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni. La sedinta CSAT condusa de presedintele Klaus Iohannis participa premierul…

- Miercuri, ultimii cinci ministri propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II intra l audieri in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului, pentru investirea Guvernului. Cine sunt ministrii care vor fi audiatiAdrian Oros - ministrul propus al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (ora 9,00)Victor…

- Hearings of the ministers picked to be part of the Orban Government II continue today by the specialist committees of Parliament. According to the schedule approved by the standing bureaus in a joint sitting, the picks to be heard today are Virgil Popescu for minister of economy, energy and business…