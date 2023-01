Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu au fost huiduiți, marți dimineața, in Piata Unirii din Iasi, unde mii de oameni s-au adunat pentru ceremoniile organizate de Ziua Unirii Principatelor. Mai mulți activiști care protestau pentru Autostrada Marii Uniri,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a fost huiduit in timpul discursului din Piata Unirii de persoane care luau parte la celebrarea Unirii Principatelor Romane. „Eu chiar va iubesc”, a spus Marcel Ciolacu atunci cand au inceput sa se auda fluieraturi si huiduieli din multimea…

- Peste 7.000 de persoane au venit, pana marti dimineata, in Piata Unirii din Iasi pentru a lua parte la manifestarile organizate cu prilejul celebrarii Unirii Principatelor Romane, conform Agerpres.roFestivitatile au debutat, la ora 10,00, cu un spectacol folcloric intitulat Noi suntem romani . Pana…

- STIRI DIN JUDETE – 24 IANUARIE 2023 – 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane – manifestari organizate la Iasi; participa premierul Nicolae Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu (11,00 – Piata Unirii) (alocutiunea premierului va fi transmisa live pe conturile de Facebook si…

- Vrancenii sunt invitați sa participe astazi la manifestarile dedicate implinirii a 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane. La manifestarile care vor avea loc in Piața Unirii din Focșani, cu incepere de la ora 16.00, vor fi prezenți premierul Nicolae Ciuca, alaturi de presedintele Camerei Deputatilor,…

- Evenimentele organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor se vor desfașura in Piața Unirii din municipiul Iași. Ele vor incepe la ora 10,00, iar sosirea oficialitaților este programata pentru ora 11,00. Primarul Iașului, Mihai Chirica a declarat ca vor fi prezenți premierul Nicolae Ciuca și președintele…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va sustine, in data de 19 decembrie, un discurs in plenul Parlamentului Romaniei. Potrivit unui memorandum aprobat, vineri, de Birourile permanente reunite, Roberta Metsona va efectua in zilele de 19 si 20 decembrie o vizita de lucru in Romania,…

- Senatorul PSD de Vrancea, Angel Tilvar a depus, luni, juramantul de investitura in functia de ministru al Apararii, in fata presedintelui Klaus Iohannis, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni. Au mai participat presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, presedintele Camerei…