Ziua Unirii fără Hora Unirii la Iaşi. AUR anunţă zi fierbinte Primarul a reiterat ca nu vor fi organizate manifestari la statuia lui Cuza. In schimb, AUR a anuntat ca va avea loc un mars, la fel ca anul trecut, pe traseul Piata Unirii - Piata Palatului FOTO: Anul trecut, de Ziua Unirii, primarul Chirica a fost atacat cu iaurt „Se anunta o zi de 24 Ianuarie fierbinte", a afirmat primarul Iasului in ultima sa conferinta de presa. „Exista o agitatie nationala pe care o provoaca formatiunea AUR, prin care vor sa demonstreze care este reteta de fabricare a apei calde", a explicat Mihai Chirica de unde vine „temperatura" ridicata a acelei zile. Pe fondul cresterii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

