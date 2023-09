Ziua și drona rusească descoperită de specialiștii din MAPN A treia drona prabușita in Romania și gasita miercuri de militari la circa 15 km de granița cu Ucraina, langa comuna tulceana Nufaru, este similara cu cele folosite de armata Rusiei, a anunțat miercuri Ministerul Apararii Naționale. Rusia utilizeaza in atacurile asupra Ucrainei atat drone produse intern, cat și drone iraniene Shahed, numite și drone […] The post Ziua și drona ruseasca descoperita de specialiștii din MAPN appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

