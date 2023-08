Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Cultural Creștina „Caciula” din Zabala organizeaza duminica, 23 iulie, a XI -a ediție a SANTILIEI ZABALENILOR care are loc in preajma zilei de Sfantu Ilie, in Poiana Santiliei din localitate. „Aceasta sarbatoare a stat la temelia structurii comunitaților de oieri din intreg Arcul Carpatic,…

- In cadrul unui parteneriat, Muzeul Național al Carpaților Rasariteni și Asociația Cultural-Creștina Justinian Teculescu, invita publicul duminica 16 iulie, la vernisajul expoziției „Pastoritul in sud-estul Transilvaniei”, rezultata in urma cercetarilor intreprinse de muzeu in cadrul proiectului „Oieritul…

- O noua ediție a tradiționalei sarbatori pastorale „SANTILIA-NEDEIA MOCANEASCAale” organizata in Valea Zanelor din Voinești-Covasna, de Asociația Cultural-Creștina „Justinian Teculescu” (ACCJT), va avea loc duminica, 16 iulie a.c.. La fel ca-n vremurile de demult, cand „mocanii se adunau in mijlocul…

- „Nedeia mocaneasca”, una dintre cele mai vechi sarbatori pastorale din zona Arcului Carpatic, va avea loc in acest an pe 16 iulie, in Valea Zanelor din Voinesti-Covasna, in cadrul acesteia urmand sa fie prezentata, printre altele, expozitia foto-documentara „Pastoritul in S-E Transilvaniei”, realizata…

- Anul acesta marcam Ziua Iei recurgand la o serie de fotografii cu caracter istorico-etnografic. Unele fotografii fac parte din patrimoniul MNCR, altele au fost descoperite in timpul cercetarilor desfasurate de muzeografii MNCR in cadrul noului proiect „Fotografia etnografica de familie – marturie vizuala…

- Muzeul National al Carpatilor Rasariteni din Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, in parteneriat cu Universitatea Exeter din Marea Britanie si Complexul Muzeal Judetean Bistrita-Nasaud, desfasoara in aceasta perioada cercetari arheologice sistematice in situl de la Beclean – Baile Figa, jud. Bistrita-Nasaud,…

- Muzeul National al Carpatilor Rasariteni din Sfantu Gheorghe, jud.Covasna, cu sprijinul Primariei Orașului Beclean, Ministerului Culturii și in parteneriat cu Complexul Muzeal Bistrița-Nasaud, organizeaza vineri, 16 iunie 2023, intre orele 10:00 – 18.00 pe santierul arheologic Beclean – Baile Figa,…