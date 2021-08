Ziua Portilor Deschise la Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore in Marea Neagra. Despre ACROPO ACROPO, cu sediul in Constanta, isi deschide portile catre publicul larg Acesta este anuntul postat pe pagina de Facebook a institutiei. "Daca sunteti curiosi, pasionati si interesati de domeniul marin offshore , dar si de activitatea ACROPO, sunteti invitati vineri 13 august 2021, intre orele 10:00 si 14:00 sa vizitati sediul Autoritatii din Constanta.Veti putea vedea cum se desfasoara o zi de munca de inspectie si de documentare, si le veti pute pune intrebari inspectorilor si consilieril ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

