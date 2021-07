Ziua Națională a SUA: Cum a fost adoptată, acum 245 de ani, Declarația de Independență Declaratia de independenta a Statelor Unite ale Americii a fost primul document formal care exemplifica vointa populara asupra dreptului de alegere a propriei guvernari, noteaza Agerpres.

Conflictul armat între colonistii americani si soldatii britanici a izbucnit în aprilie 1775, fortele americane luptând pentru drepturile americanilor de sub coroana britanica. Miscarea pentru independenta de coroana britanica s-a amplificat treptat în anul urmator, astfel ca delegatii la Congresul Continental au abordat aceasta chestiune.

La jumatatea lunii iunie 1776, un comitet… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

