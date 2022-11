Ziua Națională a României, celebrată online de Muzeul de Artă din Timișoara Muzeul Național de Arta Timișoara marcheaza Ziua Naționala a Romaniei printr-o noua ediție roMNArT online. Aceasta a doua ediție care se desfașoara in spațiul virtual, propune vizitatorilor un circuit digital alcatuit din jocuri tip „escape room” (camere de evadare), in care aceștia iși vor testa cunoștințele și vor rezolva ghicitori și puzzle-uri pornind de la […] Articolul Ziua Naționala a Romaniei, celebrata online de Muzeul de Arta din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, in deschiderea Reuniunii Liderilor de la Munchen, care se desfasoara la Muzeul National de Arta al Romaniei, in marja Reuniunii miniștrilor de externe ai NATO, ca razboiul irational declansat de Rusia pe 24 februarie nu este doar o agresiune impotriva Ucrainei,…

- Sambata: Salonul Internațional de Machete Statice Alba Iulia 2022, a XVI-a ediție, la Muzeul Național al Unirii Sambata, 26 noiembrie, de la ora 12.00, se deschide Salonul Internațional de Machete Statice Alba Iulia 2022, a XVI-a ediție, la Muzeul Național al Unirii. Vor fi prezentate miniaturile modeliștilor…

- Muzeul Satului Banațean va gazdui și anul acesta Parcul Craciunului organizat de Consiliul Județean Timiș. Luna decembrie ne va gasi din nou impreuna, la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Din 6 decembrie 2022, pe parcursul a 22 de zile, Muzeul Satului Banațean din Timișoara va fi locul de poveste…

- Comisia constituita la Muzeul Național al Banatului a decis cele mai frumoase case din Banat, cele 12 finaliste din cele 200 de propuneri lansate la ediția din acest an a concursului ”Cea mai frumoasa casa din Banat”. ”Dupa cateva ore de discuții, mail-uri, merdenele și cafele, juriul a ales cele 12…

- Muzeul Național al Banatului a inițiat cea de-a treia ediție a concursului de fotografie „Cea mai frumoasa casa din Banat”, care se va finaliza in data de 7 noiembrie. Concursul se adreseaza atat fotografilor profesioniști cat și amatorilor, precum și copiilor sau adulților. Fotografiile caselor din…

- Un tezaur monetar dacic a fost descoperit de politistii din Alba, in colaborare cu arheologii Muzeului National al Unirii din Alba Iulia, in urma unei investigatii pornite de la o postare in mediul online, primele estimari aratand ca obiectele ar avea o deosebita valoare patrimoniala. Potrivit unui…

- In Sistemul Electronic de Achiziții Publice a fost publicat anunțul pentru gasirea unei firme care se va ocupa de instalarea unui nou sistem performant pentru protecție la incendii pentru Muzeul Național de Arta Timișoara. Suma oferita pentru acest contract este de 2,9 milioane de lei, plus TVA. Proiectul…

- Weekend parca rupt dintr-un vis frumos la Sibiu, unde sute de oameni au avut parte de o experiența unica: plutind in barci, sub clar de luna, au vazut filme proiectate pe un ecran imens, amplasat intre mori de vant, in mijlocul Dumbravii Sibiului. Evenimentul Warm-Up AFF a fost oferit publicului de…