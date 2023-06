Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Zilei Mondiale Art Nouveau, sarbatorita in 10 iunie, Asociația pentru Promovarea Timișoarei organizeaza vineri, 9 iunie, de la ora 13:30, un tur ghidat care prezinta cladirile Art Nouveau ale Timișoarei construite la inceputul secolului trecut, o importanta și valoroasa moștenire arhitecturala…

- Asociația pentru ATI „Aurel Mogoșeanu” Timișoara organizeaza, weekendul acesta, doua noi caravane medicale. De aceasta data, medicii timișoreni implicați in programul asociației vor ajunge in Savarșin, județul Arad, și in comuna Crișan din Delta Dunarii.

- Doua noi „caravane medicale” organizate de Asociația pentru ATI „Aurel Mogoșeanu” Timișoara au loc in acest weekend, la Savarșin, in județul Arad, și in comuna Crișan din Delta Dunarii. Aceste acțiuni fac parte din Proiectul „Impreuna pentru viața”, care a caștigat trofeul „Campania anului”, in 2022,…

- Emisiunea de marci postale ‚’Cercetasii Romaniei’’ este disponibila, incepind de ieri, in reteaua magazinelor Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si online pe http://romfilatelia.ro/store/, potrivit Agerpres. „In tematica dedicata promovarii educatiei tineretului…

- 142 de ani de la nașterea lui Octavian Goga, cel mai popular poet roman de la inceputul secolului al XX-lea și cantaret al satului ardelean. A fost și om politic, jurnalist și traducator 142 de ani de la nașterea lui Octavian Goga, cel mai popular poet roman de la inceputul secolului al XX-lea și cantaret…

- Politia Animalelor Timis cauta cativa cetateni vietnamezi, cel mai probabil muncitori, care au fost fotografiati in timp ce sapau pe un camp si prindeau popandai, animale protejate de lege. Acestia au fost fotografiati de oameni aflati in zona si au fost reclamati de o asociatie de protecție a animalelor…

- Vineri, in cele 5 mari orașe din Romania, prețul benzinei varia intre 6,60 lei/litru in București și 6,63 in Iași sau Constanța. In cazul motorinei, cele mai mici prețuri erau tot in Capitala, dar și in Constanța, potrivit agregatorului peco-online.ro. Bucuresti6.607.273.97Cluj Napoca6.637.303.98Timisoara6.617.303.98Iasi6.637.304.00Constanta6.637.273.98 La…