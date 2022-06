Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii a declarat vineri, 20 mai, ca aproape 3.000 de cetateni ucraineni s-au angajat in Romania din 24 februarie, data la care Rusia a declanșat razboiul din Ucraina. Potrivit ministrului Budai, in bazele de date de la Ministerul Muncii sunt inregistrate in total de 5.250 de contracte active…

- Anchetatorii au descins, miercuri dimineata, la 37 de adrese din judetele Arad, Timis, Cluj, Iasi si Caras Severin, unde fac perchezitii intr-un caz de trafic de migranti si de droguri, urmand sa fie audiati la sediul DIICOT Arad 44 de suspecti care ar face parte din gruparea

- La data de 19 aprilie, in intervalul orar 16:00-20:00, pe raza județului Timiș a fost organizata o acțiune pentru creșterea gradului de disciplina rutiera, cu efective marite la care au participat și polițiști rutieri din cadrul IPJ Arad, IPJ Hunedoara, IPJ Caraș-Severin și ai Brigazii Autostrazi, sub…

- In acest an scolar, elevii si profesorii s-au axat pe colectarea diferentiata a deseurilor reciclabile si trimiterea lor catre centre de reciclare specializate, caci nu se poate vorbi de educatie ecologica in scoala fara activitati concrete, fara implicarea directa a copiilor, fara a oferi comunitatii…

- Asociația „Acasa in Banat” a inceput campania „Dar din dar”, prin care dorește ca in pragul sarbatorilor pascale sa ajute cu alimente neperisabile și produse de ingiena cat mai multe familii aflate in pragul saraciei din județele Timiș și Caraș-Severin. „In condițiile actuale, prin scumpirea alimentelor…

- Aprilie incepe cu vreme rea, iar meteorologii au emis un cod galben de inundații pentru mai multe județe, pana luni, la pranz. Sunt vizate județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Nasaud, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Satu Mare, Timiș. Scurgeri importante pe versanti, torenti…

- Ziua Umanitații a fost marcata la Școala Gimnaziala nr. 1 din Gherla printr-o acțiune de donare de diverse bunuri pentru refugiații ucraineni, aflați momentan in oraș. Cateva zeci de persoane din Ucraina au ajuns in ultima luna la Gherla, fiind cazate la diverse persoane, firme sau asociații. In semn…

- Mai multe asociații de elevi critica ordonanța prin care sunt sprijiniți și se ofera asistența umanitara copiilor ucraineni. Elevii o considera o bataie de joc. Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), Asociația Valceana a Elevilor (AVE), Asociația Elevilor…