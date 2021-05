Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Uniunii Europene de Radio si Televiziune (UER), Delphine Ernotte, care prezideaza si France Televisions, a denuntat luni presiuni exercitate asupra mass-media publice in mai multe tari europene, in special in Cehia, scrie AFP. „As vrea sa lansez un mesaj de alerta privind independenta…

- Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (European Broadcasting Union - EBU), o alianta a grupurilor mass-media publice europene, a atentionat vineri asupra unei presiuni politice tot mai mari exercitate asupra televiziunii publice cehe, Ceska televize (CT), inaintea alegerilor parlamentare, relateaza…

- Reglementarile intra in vigoare de marti, 6 aprilie. In loc de doua saptamani de carantina fortata, cei care sosesc in peninsula vor petrece doar cinci zile in izolare, informeaza News.ro . Ramane obligatoriu testul Covid negativ cu 48 de ore inainte de intrarea pe teritoriul Italiei. Calatorii care…

- Romania, in grupul de lucru al CE pentru cresterea productiei de vaccinuri Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîtu anunta ca România este reprezentata de noua companii si doua institute în cadrul grupului de lucru al Comisiei Europene pentru…

- ”Vesti bune pentru Romania! Romania este reprezentata de 9 companii si doua institute in cadrul grupului de lucru al Comisiei Europene pentru cresterea productiei de vaccinuri impotriva COVID-19. Acestea participa in procesele de selectie in vedere implementarii a 4 faze strategice: productie de vaccin,…

- Luminile vor fi stinse in 45 de cladiri ale Grupului UniCredit, intre care și patru sedii din Romania Maine, sambata 27 martie, la ora 21.30, ora Romaniei, UniCredit va stinge luminile in 45 de cladiri din 14 țari (Romania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Ceha, Germania,…

- Investițiile in piața imobiliara din Romania au crescut in 2020 in ciuda contextului pandemic, iar piața a inchis anul cu o valoare totala a tranzacțiilor de aproape 900 de milioane de euro, ceea ce reprezinta aproximativ 8,5% din volumul total de investiții de 10,4 miliarde de euro inregistrat de cele…

- Investitiile în piata imobiliara din România au crescut în 2020 în ciuda contextului pandemic, la finalul anului valoarea totala a tranzactiilor fiind de aproape 900 de milioane de euro, ceea ce reprezinta aproximativ 8,5% din volumul total de investitii, de 10,4 miliarde de…