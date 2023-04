Sambata, 8 aprilie 2023, in Municipiul Alba Iulia va avea loc o ceremonie cu muzica, dans și socializare, cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor. In cadrul evenimentului au participat Rareș Buglea, Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia, Marius Filimon, viceprimar al Municipiului Alba Iulia, Nicolae Bumbu, liderul romilor din Alba Iulia. „Astazi, Ziua Internaționala a […] The post Ziua Internaționala a Romilor - 2023, marcata la Alba Iulia prin muzica, dans și socializare first appeared on albaiuliainfo.ro .