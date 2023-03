Ziua internaționala a francofoniei, marcata la Sebeș printr-un proiect cultural-educativ In cursul saptamanii 20-24 martie 2023, Sebeșul sarbatorește francofonia și valorile europene ale culturii franceze, propunand o abordare moderna, adaptata preferințelor elevilor, vis-a-vis de muzica, teatru, arta plastica, dans, demonstrand ca limba franceza isi recastiga treptat statutul de limba agreata in mediile culturale și artistice. Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș a avut bucuria de a […] Citește Ziua internaționala a francofoniei, marcata la Sebeș printr-un proiect cultural-educativ in Alba24…