- Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacau, acuza Direcția de Sanatate Publica de faptul ca a aprobat prea tarziu testarea angajaților de la Centrul De Recuperare Și Reabilitare Neuropsihiatrica Darmanești iar acum 20 de salariați și 41 de beneficiari sunt bolnavi de COVID-19! Conform…

- Inchiderea a doua secții, Ortopedie și Medicina Interna, de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Bacau este de natura sa creeze maxima ingrijorare, printre pacienți, medici și, in general, printre bacauani. O situație nedorita, care trebuie tratata cu maxima responsabilitate și din care trebuie sa…

- Consiliul Județean Bacau va finanța 60% din valoarea lucrarilor de amenajare a etajelor 4 și 5 de la Spitalul Municipal, in vederea tratarii cazurilor de coronavirus. CJ Bacau a pus in dezbatere publica acordul de asociere cu Consiliul Local, ptr. realizarea acestui obiectiv de care lupta impotriva…

- Prin punerea la dispozitie prin intermediul liniilor telefonice a serviciilor psihologice, juridice si de asistenta sociala, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Bacau vine in sprijinul populatiei de pe raza judetului, in contextul prevenirii și limitarii raspandirii infecției…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala anunța o serie de masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, avand in vedere contextul economic dificil cauzat de raspandirea infecției cu virusul COVID-19. Iata cele mai importante masuri: – suspendarea sau, dupa caz, neinceperea executarii silite a creanțelor…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a dispus o serie de masuri in scopul asigurarii securitații și sanatații personalului, dar și pentru protecția contribuabililor in condițiile pandemiei de COVID-19. In toate unitate fiscala au fost asigurate produse igienico-sanitare, iar stocurile sunt…

- Fotbalul in vremea Coronavirusului. Suna ca un roman de Marquez. Este, in schimb, o felie de viața. O noua viața, cea afectata de pandemia de COVID-19. De joi, Coronavirusul a oprit și fotbalul. Niciun meci nu se va mai juca pana pe 31 martie. Nici in Liga 1 și nici in Liga 2, nici in […] Articolul…