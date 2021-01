Membri ai parlamentului german s-au intrunit miercuri intr-o sedinta speciala, cu ocazia Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, la 76 de ani de la eliberarea de catre soldatii sovietici a lagarului de concentrare nazist de la Auschwitz, informeaza dpa. Presedintele Bundestagului, Wolfgang Schauble, a atentionat cu acest prilej ca noi forme de rasism si antisemitism si-au facut aparitia in vremurile de azi si a subliniat ca Germania are datoria de a apara poporul evreu de persecutii. "In aceste zile de comemorare, indemnul este intotdeauna pentru responsabilitate, doar oare…