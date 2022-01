Sambata, 15 ianuarie, de la ora 18.30, Ziua Culturii Nationale va fi celebrata de Filarmonica „George Enescu‟ printr-un concert extraordinar, sustinut in Sala mare a Ateneului Roman. Evenimentul special condus de dirijorul Radu Popa este organizat in parteneriat cu Centrul Roman de Muzica si in coproductie cu Radio Romania Muzical.