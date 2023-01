Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul cu ocazia Zilei Culturii Nationale, ca geniul artistic popular este cel spre care se indreapta gandurile sale in aceasta zi, inainte de toate, ”pentru ca in cultura populara a fost tezaurizat sufletul romanesc, in intreaga complexitate si in toate nuantele…

- Duminica, 15 ianuarie 2023, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș ne invita sa sarbatorim Ziua Culturii Naționale in intervalul orar 10.00-16.30 (ultima intrare). Ora 12:30 – Educație muzeala ISTORIA SCRISULUI pentru intreaga familie, activitate in premiera. Cum a evoluat indeletnicirea…

- Sala mare de ședințe a Instituției Prefectului județul Satu Mare a fost azi gazda prezentarii susținuta de dl. Horea Pop (cercetator-arheolog la Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau) cu tema -Nemuritorii daci. Evenimentul organizat cu sprijinul Muzeului județean Satu Mare se inscrie in seria de…

- Ziua Culturii Naționale va fi marcata la Filarmonica „Banatul” din Timișoara printr-un concert susținut de membrii Orchestrei Facultații de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara. Evenimentul are loc duminica, 15 ianuarie, de la ora 19:00, in Sala Capitol. Dirijorul concertului…

- Un spectacol hibrid care aniverseaza atat Ziua Culturii Nationale, cat si 30 de ani de la primirea numelui Mihai Eminescu de catre Colegiul Pedagogic din Targu-Mures. O lectie deschisa cu elevi in care materialul didactic – actorii – va dezinhiba atitudinea de crispare si de intimidare pe care o starneste…

- Primaria Municipiului Dej, prin Muzeului Municipal Dej și Centrul Cultural „Arta”, organizeaza manifestari dedicate Zilei Culturii Naționale. In cadrul activitaților, la Muzeul Municipal Dej va avea loc joi, 12 ianuarie, ora 16:00 vernisajul Expoziției de arta plastica, „Lucrari din colecția familiilor…

- Elevii clasei a VIII a C de la Școala Gimnaziala ”Mircea Eliade” Satu Mare, insoțiți de dirigintele lor, prof. Valeriu Ioan au fost azi oaspeții Instituției Prefectului județul Satu Mare. Prefectul Radu Roca le-a prezentat elevilor activitațile curente ale instituției și i-au condus prin salile de ședințe,…