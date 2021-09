Ziua Crizantemei, regina florilor de toamna. Cum se ingrijesc crizantemele la ghiveci (video)

Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile climatice vor face ravagii in Romania: Sunt anunțate temperaturi de 70 de grade Schimbarile climatice vor face ravagii in Romania: Sunt anunțate temperaturi de 70 de grade Schimbarile climatice și efectele acestora pareau a fi de domeniul viitorului, insa la momentul actual ne aflam in mijlocul…

- Nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei, participanta in premiera la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost invinsa, luni, de reprezentativa Rusiei, scor 21-12, in penultima partida din competitie, potrivit news.ro. Punctele au fost marcate pentru Romania de Cuic 4, Marginean 4, Ursu 4.…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 vor avea loc in perioada 23 iulie – 8 august, iar programul complet al sportivilor romani a fost publicat. Intre 23 iulie și 8 august, nu mai puțin de 101 sportivi din Romania vor concura la atletism, baschet 3×3, box, canotaj, ciclism, fotbal, gimnastica, atatie,…

- Ministrii de Externe ai Uniunii Europene au convenit luni ca lanseze un plan global de infrastructura care sa lege Europa de restul lumii, acesta fiind cel mai recent pas dupa acorduri incheiate cu India si Japonia si un angajament similar al celor mai bogate sapte democratii (G7), transmite Reuters.…

- Initiativa face parte din Planul de Actiune in Domeniul Materiilor Prime al Comisiei Europene anuntat in septembrie anul trecut pentru cresterea accesului la materii prime esentiale pentru sectoarele aerospatial, aparare, electronica, auto si energie regenerabila, precum si industriile mari consumatoare…

- Marele Premiu al Australiei din Formula 1 (19-21 noiembrie) a fost anulat pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus. Cursa australiana din calendarul MotoGP, programata pentru 24 octombrie, a fost, de asemenea, anulata.Evenimentul din Formula 1 urma sa aiba loc în…

- Procedura are legatura cu acuzatiile impotriva Chinei legate de tratamentul aplicat minoritatii musulmane uigure, inclusiv utilizarea muncii fortate, a spus sursa. China neaga toate acuzatiile de abuzuri comise in regiune. Sursa a declarat pentru Reuters ca Uniqlo France, o filiala a companiei Fast…