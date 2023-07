Stiri pe aceeasi tema

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila - cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea ca dimensiune din Europa si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra - va fi inaugurat joi, fiind organizata o ceremonie la care vor lua parte mai multi oficiali ai statului.

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila – cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea ca dimensiune din Europa si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra – va fi inaugurat joi, fiind organizata o ceremonie la care vor lua parte mai multi oficiali ai statului.…

- Podul suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa si cea mai mare investitie de infrastructura din ultimii 30 de ani, va fi inaugurat, joi, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis. Vor participa, de asemenea, premierul Marcel Ciolacu, presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, dar si ministrul…

- Caricaturistul brailean Costel Patrașcan a luat o foarfeca și o panglica tricolora și a mers la podul peste Dunare ca sa taie panglica. „Podul este al romanilor și nu al clasei politice care va incerca sa și-l adjudece, eventual pe persoana fizica”, spune acesta.„Gata! L-am inaugurat! Aici nu este vorba…