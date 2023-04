Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Povestea cainilor dresați sa salveze oameni. Acțiunile in care fiecare secunda conteaza Lumea in care omul și cainele fac echipa pentru a cauta viața este prezentata intr-un film la TVR 1. „Salvatori. Un om, un caine” este un film in care cainele este familie, este prieten, este coleg. Este vorba…

- Mihail Șaran, fondatorul Bismobil Kitchen, care a evadat acum cinci zile cu puțin timp inainte ca instanța sa-l plaseze in arest, a postat un mesaj pe o rețea sociala, afirmand ca a fugit pentru ca a ințeles ca va inchis cu orice preț, dar nu a pomenit nimic despre locul aflarii sale.

- Rețeaua de magazine alimentare din județul Alba, Miomar Universal, cu o activitate de peste zece ani in comerț se extinde mereu și sunt in cautare de noi colegi. „Avem nevoie de oameni faini,genul ala de oameni care saluta ,zambesc,empatizeaza,ajuta și muncesc. Angajam pentru posturile de casier și…

- Un barbat de 33 de ani, fondator al unei organizații care susține supremația alba, dat in urmarire de autoritațile din SUA pentru conspirație la revolta și activitați de revolta a fost prins in București.Polițiștii din Capitala au depistat miercuri in București un barbat de 33 de ani, cetațean american,…

- Compania de termoficare Termoenergetica le-a reprosat unor abonati ca fura apa calda din calorifere. Acest lucru a atras imediat si reactia asociatiilor de proprietari care resping categoric acuzatiile.

- Mii de spectatori au fost deja la cele trei concerte ale lui Andre Rieu de la Sala Polivalenta BT Arena din Cluj-Napoca unde sala a fost mereu arhiplina. Au mai ramas doua seri, vineri și sambata, iar așteptarile sunt la fel de mari.

- CARDURILE DE ENERGIE: De joi, 2 februarie, incepe distribuirea și la Botoșani. Poștașii vor ajunge la 29.000 de oameni Incepand de joi, 2 februarie, poștașii vor aduce cardurile de energie și la Botoșani. In total, cardurile de energie vor ajunge la nu mai puțin de 29.000 de locuitori ai județului.…

- Distributia cardurilor de energie a inceput, astazi, in sapte judete din tara, respectiv Alba, Arges, Teleorman, Bacau, Bihor, Ilfov si Capitala, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. In total, miercuri vor fi distribuite 362.000 de carduri de energie, iar maine vor pleca alte 132.000…