Comunicat de presa 1 aprilie 2022 Academia Romana celebreaza luni, 4 aprilie 2022, in Adunarea Generala festiva 156 ani de la fondare. Manifestarea se va desfașura in Aula Academiei din Calea Victoriei nr. 125, incepand cu ora 10. Adunarea Generala festiva va fi deschisa de alocuțiunea acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Romane, care va sublinia rolul de reper al societații romanești pe care cel mai inalt for de cultura al țarii l-a jucat inca de la inființare. Evenimentul va fi marcat printr-un grupaj de filme documentare, ce vor puncta principalele momente din istoria de peste un…